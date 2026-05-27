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ASSE Mercato : un taulier du vestiaire annonce son départ avant le barrage retour à Nice ! 

Par Bastien Aubert - 27 Mai 2026, 13:40
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Florian Tardieu (ASSE)

Entré en jeu contre l’OGC Nice (0-0), Florian Tardieu (34 ans) a disputé son dernier match sous le maillot de l’ASSE à Geoffroy-Guichard.

C’est une page qui se tourne déjà à Saint-Étienne. Entré en jeu face à l’OGC Nice lors du barrage aller (0-0), Florian Tardieu a probablement disputé son dernier match à Geoffroy-Guichard sous le maillot de l’ASSE

Tardieu en a fini avec Geoffroy-Guichard 

En fin de contrat, le milieu de terrain de 34 ans s’apprêterait à quitter l’ASSE à l’issue de la saison. Après la rencontre, le joueur de 34 ans n’a pas caché son émotion en zone mixte, laissant clairement entendre qu’il vivait ses dernières minutes dans le Chaudron. 

« Il reste du jus ? Moi, j’en ai. Ça fait un moment que je n’ai pas joué. Déjà, je suis content personnellement d’avoir fait mon dernier match ici à Geoffroy-Guichard, c’est beaucoup d’émotions. Dans un match comme ça, on est obligé d’avoir du jus et on partira en vacances après. Il reste 90 minutes, voire 120 minutes à faire, si on n’arrive pas à trouver des ressources dans un match comme ça, c’est qu’on n’a rien compris, mais j’ai confiance dans les gars et on va avoir la dalle là-bas. »

Un rebond à Montpellier à venir ?

Arrivé en 2023 en provenance de Troyes pour apporter son expérience au milieu de terrain, Tardieu arrive au terme de son aventure stéphanoise. Son départ semble désormais acté en interne et le joueur serait proche de rebondir du côté de Montpellier la saison prochaine, même si rien n’est encore officiel. 

Dans un contexte de barrage retour crucial à Nice, l’ASSE doit désormais gérer cette fin de cycle tout en restant focalisée sur l’objectif sportif. Le groupe stéphanois devra composer avec l’émotion des possibles départs tout en gardant la concentration nécessaire pour le match décisif.

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