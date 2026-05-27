ASSE – OGC Nice : Montanier distribue les bons points et se paye M. Bastien !

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Au micro de beIN Sports, puis en conférence de presse, Philippe Montanier a livré son analyse du barrage aller entre l’ASSE et Nice (0-0). Le coach des Verts a notamment mis en avant les prestations de Luan Gadegbeku et Joao Ferreira, tout en déplorant une décision arbitrale…

Après un match fermé et pauvre en occasions entre l’ASSE et l’OGC Nice, Philippe Montanier est ressorti du barrage aller avec plusieurs motifs de satisfaction. Avant le match retour à Nice, il croit plus que jamais aux chances de maintien de son équipe en Ligue 1.

Montanier satisfait du bloc défensif de l’ASSE

S’il reconnaît volontiers que la rencontre n’a pas offert un grand spectacle offensif, Philippe Montanier a surtout retenu la discipline collective affichée par son groupe face à une équipe niçoise réputée pour sa puissance et sa vitesse de transition.

Le coach de l’ASSE n’a pas caché sa satisfaction concernant l’organisation défensive des Verts, qu’il considère même comme l’une des meilleures performances de la saison dans ce domaine.

“Dans l’esprit, sur le bloc défensif, on a senti une équipe qui travaille ensemble”, a-t-il expliqué après la rencontre au micro de beIN Sports puis en conférence de presse.

Face aux rares accélérations niçoises, les Stéphanois ont répondu par une grande solidarité.

“Il y a eu de la densité à la perte du ballon, c’est important car Nice a l’habitude de jouer très vite”, a insisté Montanier.

Même si le score nul et vierge laisse un goût d’inachevé sur le plan offensif, l’entraîneur stéphanois estime que son équipe est restée totalement dans le coup avant le déplacement décisif sur la Côte d’Azur.

Joao Ferreira et Luan Gadegbeku marquent des points

Parmi les satisfactions individuelles de la soirée, Joao Ferreira a particulièrement retenu l’attention de son entraîneur. Très actif dans ses projections offensives, le latéral portugais a incarné l’agressivité offensive que Montanier souhaite voir davantage au retour.

“Joao Ferreira a montré la voie, c’est ce que l’on doit faire un peu plus souvent”, a expliqué le coach des Verts.

Autre joueur mis en avant : Luan Gadegbeku. Le jeune Stéphanois a livré selon son entraîneur “son match le plus abouti”, affichant une vraie montée en puissance dans un rendez-vous à très forte pression.

Montanier s’est également réjoui du retour de Florian Tardieu, dont la qualité technique pourrait devenir précieuse dans l’optique du match retour.

Le technicien stéphanois attend désormais davantage d’audace offensive de la part de ses joueurs.

“Il va falloir qu’on se lâche un petit peu quand on a le ballon”, a-t-il prévenu.

Car malgré la solidité défensive affichée lors du barrage aller, l’ASSE devra probablement montrer un tout autre visage offensif pour espérer faire tomber Nice à l’Allianz Riviera.

La petite pique de Montanier contre Benoît Bastien

Mais l’une des séquences les plus commentées de l’après-match concerne l’action litigieuse survenue avant la pause. Réclamé par tout le stade Geoffroy-Guichard, le penalty sur Luan Gadegbeku n’a finalement pas été accordé par Benoît Bastien.

Une décision qui a agacé Philippe Montanier.

L’entraîneur stéphanois a révélé en conférence de presse les explications données par le quatrième arbitre :

“Le quatrième arbitre m’a dit qu’il y avait faute mais que c’était une petite faute et que ce n’était pas suffisant pour siffler un penalty.”

Avant de conclure avec une ironie à peine voilée :

“M. Bastien est peut-être le meilleur arbitre français donc il doit connaître le règlement mieux que nous…”