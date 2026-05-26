RC Lens Mercato : une révélation de Ligue 2 pour remplacer Malang Sarr ?

Le RC Lens prépare déjà l’avenir de sa défense. Alors que Malang Sarr se rapproche d’un départ, il faudra forcément le remplacer, et le nom d’un taulier de Ligue 2 a été cité.

Le RC Lens s’active en coulisses. Si la saison des Sang et Or a été totalement folle, la direction sportive anticipe déjà un possible mouvement important en défense centrale avec le départ annoncé de Malang Sarr, en fin de contrat et courtisé notamment à l’étranger.

Le défenseur de 27 ans, auteur d’une énorme saison sous les couleurs lensoises, pourrait bien filer en Arabie saoudite où un énorme contrat l’attend. Une situation qui oblige le club à préparer la succession sans attendre la fin du mercato.

Lipinski, la révélation de Rodez dans le viseur lensois

Parmi les profils étudiés, celui de Raphaël Lipinski attirerait particulièrement l’attention, selon le site Jeunes Footeux à prendre tout de même avec des pincettes. Le capitaine de Rodez, âgé de 23 ans, s’est imposé comme l’un des défenseurs les plus réguliers de Ligue 2.

Gaucher, solide dans les duels et déjà habitué aux systèmes à trois défenseurs, Lipinski correspond parfaitement aux attentes du staff lensois. Son profil jeune, évolutif et encore accessible financièrement en fait une cible cohérente pour le projet artésien, habitué à valoriser des joueurs en progression.

𝐐𝐮𝐢 𝐞𝐬-𝐭𝐮… Raphaël Lipinski ?



𝐃𝐞́𝐜𝐨𝐮𝐯𝐫𝐞𝐳 𝐞𝐧 𝐩𝐥𝐮𝐬 sur notre capitaine à travers cette interview !



𝐄𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 𝐜'𝐞𝐬𝐭 𝐭𝐨𝐮𝐭 ❤️💛 pic.twitter.com/Vml50mJpcT — Rodez Aveyron Football (@OfficielRAF) March 2, 2026

Très actif dans la construction mais irrégulier dans la maîtrise technique et les duels

Selon le rapport de Data Scout, Lipinski se distingue avant tout par sa capacité à faire progresser le jeu et à créer des occasions. Très actif dans les zones offensives, il tente régulièrement des passes dans la surface adverse et met fréquemment ses coéquipiers en position de tir. Son volume de course est également un atout majeur : il parcourt beaucoup de terrain, enchaîne les efforts à haute intensité et fait avancer le ballon aussi bien par la passe que par la conduite.

On note aussi une certaine intelligence dans son engagement défensif et disciplinaire. Il commet peu de fautes et reçoit rarement des cartons, tout en étant capable d’allonger le jeu et d’apporter une vraie variété dans la construction. Son activité globale lui permet de participer activement à la création d’occasions de but.

En revanche, plusieurs axes d’amélioration ressortent clairement. Son jeu de passes reste parfois imprécis, notamment sur les transmissions vers l’avant et les passes longues, où il affiche du déchet. Dans les duels, il est également en difficulté, notamment dans le jeu aérien, qu’il perd majoritairement. Il intervient peu dans le contre de tirs et ses duels aériens restent globalement insuffisants. Enfin, son apport défensif pourrait être plus agressif, avec un nombre limité de tacles réalisés.