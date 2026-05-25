À LA UNE DU 26 MAI 2026
[00:00]ASSE – OGC Nice : la femme de Jonathan Clauss a organisé une petite fête avant les barrages !
[23:30]FC Barcelone Mercato : Rashford envoie un nouvel appel du pied au Barça
[23:00]RC Lens : Sage annonce une pluie de bonnes nouvelles à Dembélé et au PSG avant la finale de la Ligue des Champions
[22:32]OM : énorme rebondissement pour Sergio Conceiçao !
[22:05]ASSE – OGC Nice : Puel règle ses comptes sur son passage chez les Verts
[21:40]ASSE, RC Lens Mercato : le Stade Rennais débarque dans le dossier Sinayoko
[21:20]OM : après son départ du LOSC, Genesio a donné sa réponse définitive à Marseille
[21:00]FC Nantes : les révélations inquiétantes sur les Kita pour le futur coach
[20:40]ASSE – OGC Nice : Le Cardinal s’attend à un match très compliqué, Montanier aussi
[20:20]OM, PSG Mercato : coup de tonnerre à venir pour l’avenir de Rabiot ?

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : Sage annonce une pluie de bonnes nouvelles à Dembélé et au PSG avant la finale de la Ligue des Champions

Par Bastien Aubert - 25 Mai 2026, 23:00
💬 Commenter
Pierre Sage (RC Lens)

Après le sacre du RC Lens en Coupe de France, Pierre Sage n’est pas inquiet par les absences d’Ousmane Dembele et d’Achraf Hakimi ces derniers jours au PSG.

Une annonce tombe au meilleur moment pour le PSG. À quelques jours d’une finale de Ligue des Champions très attendue face à Arsenal, le club parisien avançait avec une petite dose d’inquiétude autour de l’état de forme de deux cadres : Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, tous deux récemment diminués ou ménagés.

Mais une voix extérieure est venue totalement inverser la tendance. Interrogé sur la gestion physique et les absences ponctuelles de joueurs avant une échéance aussi majeure, le coach du RC Lens, Pierre Sage, a tenu un discours particulièrement rassurant. Loin de dramatiser la situation, il a insisté sur un point simple : l’automatisme collectif peut compenser une absence temporaire de rythme à l’entraînement. 

« Ils connaissent le jeu de l’équipe »

« Ils connaissent le jeu de l’équipe, il sait jouer au football sans même s’entraîner avec eux, donc y a aucun problème avec ça », a-t-il expliqué au CFC, relativisant l’impact des petites interruptions dans la préparation. Une sortie qui a immédiatement circulé dans l’environnement parisien, tant elle va dans le sens d’un PSG qui veut arriver libéré mentalement à ce grand rendez-vous européen. Mais le discours de Pierre Sage ne s’est pas arrêté là.

Dans une comparaison destinée à illustrer la gestion du risque physique, l’entraîneur du RC Lens a évoqué un cas concret : celui de Kyllian Antonio, jeune joueur utilisé récemment dans des conditions jugées incertaines. « Kyllian Antonio, qui a joué la finale de Coupe de France avec nous, était annoncé avec un grade 2 le lundi et il a joué titulaire et 90 minutes le vendredi. Comme quoi, des fois, patience… », a-t-il ajouté, mettant en avant la capacité de certains joueurs à récupérer plus vite que prévu.

Sage rassure Dembélé avec Antonio 

Un message qui fait forcément écho dans le camp du PSG, où le staff médical surveille de près l’évolution de Dembélé, élément majeur du dispositif offensif de Luis Enrique. Car au-delà de la simple gestion des blessures, c’est surtout la disponibilité des cadres dans les matchs à haute intensité qui conditionne les ambitions du PSG en Ligue des Champions. Et dans ce contexte, entendre un entraîneur expérimenté relativiser les absences de dernière minute agit comme une forme de soulagement indirect.

Dans les coulisses, le club de la capitale veut justement éviter toute panique inutile avant Arsenal. L’idée est claire : arriver avec un groupe prêt, même si tous les joueurs n’ont pas eu une préparation parfaite. Ce type de discours renforce cette approche. Et pour Dembélé, souvent scruté sur sa capacité à enchaîner les grands rendez-vous, c’est une forme de validation supplémentaire : son profil lui permettrait d’être décisif, même sans préparation idéale. À l’approche du choc européen, vendredi à Budapest (18h), le PSG avance donc avec une tension légèrement retombée. Et parfois, une simple phrase extérieure suffit à changer l’ambiance d’un vestiaire entier.

RC LensLigue des championsPSG

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes
Vidéos foot : Ligue des champions, PSG, RC Lens