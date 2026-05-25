Après le sacre du RC Lens en Coupe de France, Pierre Sage n’est pas inquiet par les absences d’Ousmane Dembele et d’Achraf Hakimi ces derniers jours au PSG.

Une annonce tombe au meilleur moment pour le PSG. À quelques jours d’une finale de Ligue des Champions très attendue face à Arsenal, le club parisien avançait avec une petite dose d’inquiétude autour de l’état de forme de deux cadres : Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, tous deux récemment diminués ou ménagés.

Mais une voix extérieure est venue totalement inverser la tendance. Interrogé sur la gestion physique et les absences ponctuelles de joueurs avant une échéance aussi majeure, le coach du RC Lens, Pierre Sage, a tenu un discours particulièrement rassurant. Loin de dramatiser la situation, il a insisté sur un point simple : l’automatisme collectif peut compenser une absence temporaire de rythme à l’entraînement.

« Ils connaissent le jeu de l’équipe »

« Ils connaissent le jeu de l’équipe, il sait jouer au football sans même s’entraîner avec eux, donc y a aucun problème avec ça », a-t-il expliqué au CFC, relativisant l’impact des petites interruptions dans la préparation. Une sortie qui a immédiatement circulé dans l’environnement parisien, tant elle va dans le sens d’un PSG qui veut arriver libéré mentalement à ce grand rendez-vous européen. Mais le discours de Pierre Sage ne s’est pas arrêté là.

Dans une comparaison destinée à illustrer la gestion du risque physique, l’entraîneur du RC Lens a évoqué un cas concret : celui de Kyllian Antonio, jeune joueur utilisé récemment dans des conditions jugées incertaines. « Kyllian Antonio, qui a joué la finale de Coupe de France avec nous, était annoncé avec un grade 2 le lundi et il a joué titulaire et 90 minutes le vendredi. Comme quoi, des fois, patience… », a-t-il ajouté, mettant en avant la capacité de certains joueurs à récupérer plus vite que prévu.

Sage rassure Dembélé avec Antonio

Un message qui fait forcément écho dans le camp du PSG, où le staff médical surveille de près l’évolution de Dembélé, élément majeur du dispositif offensif de Luis Enrique. Car au-delà de la simple gestion des blessures, c’est surtout la disponibilité des cadres dans les matchs à haute intensité qui conditionne les ambitions du PSG en Ligue des Champions. Et dans ce contexte, entendre un entraîneur expérimenté relativiser les absences de dernière minute agit comme une forme de soulagement indirect.

Dans les coulisses, le club de la capitale veut justement éviter toute panique inutile avant Arsenal. L’idée est claire : arriver avec un groupe prêt, même si tous les joueurs n’ont pas eu une préparation parfaite. Ce type de discours renforce cette approche. Et pour Dembélé, souvent scruté sur sa capacité à enchaîner les grands rendez-vous, c’est une forme de validation supplémentaire : son profil lui permettrait d’être décisif, même sans préparation idéale. À l’approche du choc européen, vendredi à Budapest (18h), le PSG avance donc avec une tension légèrement retombée. Et parfois, une simple phrase extérieure suffit à changer l’ambiance d’un vestiaire entier.