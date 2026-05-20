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FRANCE

PSG : mauvaises nouvelles pour Dembélé et Hakimi avant la finale contre Arsenal

Par Bastien Aubert - 20 Mai 2026, 18:40
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Ousmane Dembélé (PSG)

Ce mercredi, la séance d’entraînement du PSG n’a pas rassuré grand-monde sur l’état de santé de plusieurs joueurs de Luis Enrique.

Le PSG entre dans la dernière ligne droite avant la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal, le 30 mai à Budapest, mais la séance du jour a laissé planer plusieurs inquiétudes autour de l’état de forme de l’effectif de Luis Enrique. 

Le PSG fait la grimace 

À dix jours du rendez-vous le plus important de la saison, tous les regards étaient tournés vers le centre d’entraînement du PSG. Et le constat est contrasté. Plusieurs joueurs ont bien participé à la séance collective et semblent opérationnels pour la préparation finale. C’est notamment le cas de Willian Pacho, Nuno Mendes et Lucas Chevalier, tous présents et impliqués dans le travail du jour. En revanche, l’inquiétude grandit autour de plusieurs cadres et éléments importants du groupe.

Dembélé et Hakimi absents de l’entraînement 

Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Ndjantou étaient absents de la séance, un signal forcément scruté de près par le staff de Luis Enrique à ce moment crucial de la saison. Pour Hakimi, déjà touché récemment à la cuisse, la situation reste particulièrement surveillée à quelques jours d’une finale où son rôle pourrait être déterminant. L’absence de Dembélé, lui aussi pièce offensive majeure du système parisien, alimente également les interrogations.

À ce stade, aucune information officielle ne laisse entendre une blessure grave, mais le timing inquiète forcément à l’approche d’un match aussi capital. Du côté de Luis Enrique, la gestion du groupe devient un vrai casse-tête, entre nécessité de préserver les joueurs et obligation d’arriver avec un effectif compétitif et prêt pour Arsenal. Dans un contexte aussi serré, chaque séance prend désormais une importance stratégique majeure. Et le PSG sait qu’il n’a plus le droit à la moindre mauvaise surprise avant Budapest.

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