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Bayern – PSG : la preuve que Nuno Mendes aurait dû être expulsé !

Par Fabien Chorlet - 7 Mai 2026, 10:40
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Nuno Mendes

Nuno Mendes aurait vraisemblablement dû être expulsé lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le PSG (1-1).

Grâce à son match nul au match retour (1-1), le Paris Saint-Germain a éliminé ce mercredi soir le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions pour se qualifier en finale. Une rencontre marquée par une double polémique arbitrale. Les Bavarois crient au scandale, estimant qu’un carton rouge aurait dû être adressé à Nuno Mendes et qu’un pénalty aurait également dû être sifflé après une main de João Neves dans la surface parisienne.

Laimer n’a pas fait main avant Nuno Mendes

Et la colère des Allemands semble légitime, au moins concernant Nuno Mendes, qui aurait dû écoper d’un deuxième carton jaune, synonyme d’expulsion, après une main en première période. Au vu des images, la faute de faute de Konrad Laimer signalée un peu plus tôt dans l’action par l’arbitre de la rencontre, João Pinheiro, n’aurait en réalité pas dû être sifflée.

Comme l’expliquent ce jeudi nos confrères de RMC Sport, cette première faute aurait ainsi empêché l’arbitre portugais de sanctionner la main du latéral parisien quelques secondes plus tard. Une décision qui alimente forcément la frustration du Bayern Munich après son élimination face au Paris Saint-Germain.

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