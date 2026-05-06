PSG – Bayern : Vincent Kompany a une motivation supplémentaire de battre Paris… grâce à l’OM !

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Le choc entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain promet déjà des étincelles… mais pour Vincent Kompany, l’enjeu est encore plus personnel.

Car derrière ce duel européen se cache une histoire inattendue : un lien fort avec l’Olympique de Marseille.

Un supporter de l’OM face au PSG

Ce n’est un secret pour personne : Vincent Kompany a toujours affiché son attachement au club marseillais.

« Il faut savoir que je suis supporter de Marseille »

Un aveu qui prend une toute autre dimension à l’heure d’affronter le PSG en demi-finale de Ligue des Champions. Pour l’entraîneur bavarois, battre Paris aurait donc une saveur particulière.

Une passion née dès l’enfance

Né à Bruxelles, Vincent Kompany a grandi en admirant les grandes heures de l’OM, notamment la génération de Basile Boli et le sacre européen de 1993.

« Enfant, j’étais séduit par la génération Basile Boli »

Un lien renforcé par l’histoire entre la Belgique et Marseille, marquée par des figures comme Raymond Goethals ou Eric Gerets.

Une rivalité indirecte avec Paris

Dans ce contexte, affronter le Paris Saint-Germain prend forcément une dimension particulière.

Même s’il reste professionnel, difficile d’ignorer ce petit supplément d’âme qui pourrait motiver Vincent Kompany à faire tomber le PSG.

Un sentiment d’ailleurs confirmé par Samir Nasri, qui rappelait récemment :

« Vincent est supporter de l’OM, donc c’était important qu’il ne perde pas contre Paris »

Michy Batshuayi :



"Kompany ? Il est fan de l’OM.



Il venait ici pour voir les entraînements quand il était petit.



Quand je dis que les Belges aiment l’OM."



[@RMCsport] pic.twitter.com/FKdwb1cuAR — Massilia Zone (@MassiliaZone) May 5, 2026

Un match sous haute tension

Battus 5-4 à l’aller, les joueurs du Bayern Munich devront renverser la situation pour espérer rejoindre la finale.

Face à eux, un PSG ambitieux, porté notamment par Khvicha Kvaratskhelia, en grande forme.

Une motivation en plus pour Kompany

Au-delà de l’enjeu sportif, Vincent Kompany aura donc une raison supplémentaire de vouloir l’emporter.

Un duel PSG-Bayern… avec un parfum d’OM en arrière-plan.

Et dans un match aussi serré, ce genre de détail pourrait bien faire la différence.