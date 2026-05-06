Avant les deux derniers matches de la saison, les supporters du FC Nantes ne semblent plus trop croire au maintien en Ligue 1.

Le large succès face à l’OM aurait pu relancer une dynamique d’optimisme. Mais visiblement, les supporters du FC Nantes restent extrêmement méfiants après une saison marquée par les désillusions et les tensions internes. But! a publié un sondage demandant aux fans s’ils croyaient encore au maintien après la victoire contre Marseille. Et les résultats sont particulièrement sévères. Une immense majorité des votants estime désormais que le maintien est quasiment impossible. 72,7 % des supporters ont répondu « Non, c’est cuit », preuve d’un profond découragement malgré les derniers éléments positifs.

« Non, c’est cuit »

Le plus marquant reste sans doute le très faible soutien autour de l’effet Vahid Halilhodžić. Seulement 5,5 % des participants pensent encore que l’entraîneur bosnien peut provoquer un vrai électrochoc dans le sprint final. Un chiffre extrêmement révélateur du climat actuel autour du technicien du FC Nantes. Certains supporters du FC Nantes continuent malgré tout d’espérer un improbable retournement de situation. 12,7 % des votants croient encore à un miracle lors des deux dernières journées. Enfin, 9,1 % estiment surtout que la dynamique d’Auxerre sera trop forte et condamnera Nantes malgré ses efforts.

Les supporters du FC Nantes n’y croient plus

Ce sondage illustre parfaitement la fracture émotionnelle actuelle autour du FC Nantes. Même après une victoire importante, les supporters restent profondément marqués par une saison chaotique, entre résultats irréguliers, tensions autour des Kita et instabilité sportive permanente. À deux matchs de la fin de la saison, le FC Nantes reste donc plongé dans une atmosphère extrêmement lourde, où le doute semble désormais plus fort que l’espoir. Et du côté des supporters, le verdict paraît déjà presque tombé.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

10/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

17/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)