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FRANCE

FC Nantes Mercato : les Kita ont chipé une recrue au Stade Rennais en vue de la Ligue 2 ! 

Par Bastien Aubert - 4 Mai 2026, 17:40
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Les Kita au FC Nantes
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Alors que les discussions entre Olivier Pantaloni et le FC Nantes progressent, la famille Kita a réussi à convaincre une première recrue de signer à la Maison Jaune. 

Le FC Nantes accélère déjà son mercato… malgré une situation sportive très tendue. Toujours en lutte pour son maintien en Ligue 1 mais plus proche de la Ligue 1, le club présidé par Waldemar Kita commence à préparer l’avenir avec une stratégie claire : miser sur des jeunes talents prometteurs à faible coût. Et dans ce contexte, une première arrivée est en bonne voie, avec un profil déjà suivi par plusieurs clubs français, dont le Stade Rennais.

D’après Africafoot, Souleymane Touré, jeune espoir malien du Djikiya Football Club de Bolibana, est en passe de rejoindre le FC Nantes pour une période d’essai d’environ un mois. Le club nantais, actuellement 17e de Ligue 1, aurait officiellement adressé une lettre d’invitation au joueur ainsi qu’à son club formateur afin d’organiser ce stage en France. Une étape clé qui pourrait déboucher sur la signature d’un premier contrat professionnel si l’essai s’avère concluant.

Un profil déjà surveillé en Europe

Souleymane Touré ne débarque pas totalement dans l’anonymat. Le jeune milieu de terrain est déjà suivi par plusieurs clubs étrangers, notamment le FC Slovácko en République tchèque, mais aussi par des écuries françaises plus établies. Selon les mêmes sources, le Stade Rennais et l’OGC Nice avaient déjà manifesté un intérêt pour le joueur ces derniers mois, preuve de son potentiel jugé intéressant sur le marché. Dans ce dossier, Nantes semble avoir pris une longueur d’avance en organisant concrètement son arrivée pour un essai prolongé.

Touré, un joueur polyvalent et prometteur

Âgé d’un profil encore très jeune, Souleymane Touré est décrit comme un milieu technique, capable d’évoluer à plusieurs postes dans l’entrejeu. Sa qualité de contrôle, sa vision du jeu et sa capacité d’adaptation attirent l’attention des recruteurs qui voient en lui un potentiel joueur à fort développement. Le FC Nantes espère justement s’appuyer sur ce type de profils pour reconstruire un projet durable, surtout dans une saison où la priorité reste d’assurer le maintien en Ligue 1.

Le FC Nantes en mode anticipation avant la L2

Dans un contexte sportif compliqué, cette opération illustre la volonté de la direction nantaise d’anticiper le futur, même sous pression. L’objectif est clair : détecter tôt les talents à potentiel avant que leur cote n’explose sur le marché européen. Reste désormais à savoir si Souleymane Touré saura convaincre durant sa période d’essai. Une chose est sûre : le FC Nantes tente un pari intéressant, dans un mercato où chaque opportunité peut devenir stratégique.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

10/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

17/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

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