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FRANCE

FC Nantes : coup de théâtre pour Yassine Benhattab !

Par Louis Chrestian - 4 Mai 2026, 11:20
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Le FC Nantes pourrait bien voir lui échapper l’un de ses talents les plus prometteurs. Yassine Benhattab, prêté cette saison au Stade de Reims, est en train de faire exploser sa cote… au point de devenir un dossier brûlant du prochain mercato.

Et selon Foot Mercato, la situation pourrait rapidement échapper aux Canaris.

Un intérêt qui explose… en France et à l’étranger

Comme révélé sur le site Africa Foot puis confirmé par But Football Club, le profil de Yassine Benhattab plaît déjà en France. Le Paris FC s’est notamment positionné, avec un certain Antoine Kombouaré sur le banc, bien connu à Nantes.

Mais ce n’est que le début.

D’après Foot Mercato, l’ailier de 23 ans attire désormais bien au-delà de la Ligue 1. En Angleterre, Hull City et Blackburn Rovers ont déjà pris des renseignements. En Allemagne, Schalke 04 et Hannover 96 suivent également son évolution de près.

Et ce n’est pas tout : un club français qualifié en Coupe d’Europe aurait aussi manifesté son intérêt.

Lens ou Strasbourg à l’affût ?

Parmi les pistes crédibles, deux noms ressortent. Le RC Lens, connu pour flairer les bons coups depuis l’arrivée de Jean-Louis Leca, pourrait tenter sa chance sur un dossier à faible coût.

Autre possibilité : le RC Strasbourg, encore en lice sur la scène européenne, qui pourrait voir en Yassine Benhattab un renfort intéressant pour la saison prochaine.

Une chose est sûre : la concurrence s’intensifie.

Nantes face à un choix crucial

Le problème, c’est que le FC Nantes n’a pas totalement la main. Prêté avec une option d’achat fixée à 5 millions d’euros, Yassine Benhattab pourrait quitter définitivement le club… au moment même où il commence à exploser.

Et selon Foot Mercato, la tendance en interne pencherait déjà vers un départ cet été.

Un paradoxe frustrant : incapable de s’imposer à Nantes, le joueur brille ailleurs et attire désormais toute l’Europe.

Un nouveau cas révélateur à Nantes ?

Ce dossier relance une question sensible : la gestion des jeunes talents au FC Nantes.

Faut-il vendre au bon moment… ou regretter ensuite ? Le club a déjà connu ce type de situation, notamment avec Nathan Zézé, parti à l’étranger, ou encore Tylel Tati, annoncé sur le départ.

Avec Yassine Benhattab, le scénario pourrait bien se répéter.

Et cette fois, le coup de théâtre est peut-être déjà en marche.

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