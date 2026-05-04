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RC Lens : Will Still fait le show et drague un club de ligue 1 !

Par Louis Chrestian - 4 Mai 2026, 10:20
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Dimanche soir, le plateau de Ligue 1+ a offert un moment aussi inattendu que savoureux. Entre humour, compliments et sous-entendus, Will Still a clairement marqué des points… et peut-être plus que ça.

Face à lui, Olivier Cloarec, président du Toulouse FC. Et au milieu, un Thibault Le Rol visiblement bien décidé à provoquer une rencontre qui pourrait faire parler dans les semaines à venir.

Un échange qui ressemble à un entretien d’embauche

La scène a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Sur le ton de la plaisanterie, mais avec un fond très sérieux, Will Still n’a pas hésité à envoyer des signaux très clairs.

« Je me débrouille bien en anglais (rires). C’est un super club avec de très bonnes personnes. Le TFC est bien structuré, bien dirigé, chapeau à eux pour le travail effectué (sourire). »

Difficile de faire plus flatteur. Le technicien passé par le RC Lens, le Stade de Reims ou encore Southampton FC semble avoir soigneusement choisi ses mots.

Toulouse, une piste inattendue ?

Jusqu’ici, le nom de Will Still n’avait jamais réellement circulé du côté du Toulouse FC. Mais cette séquence pourrait bien rebattre les cartes.

Car derrière l’humour et la légèreté apparente, difficile de ne pas voir une forme de séduction. Un coach jeune, moderne, apprécié pour son style de jeu… face à un club réputé pour sa structuration et son projet ambitieux.

Le match paraît presque naturel.

Un coup de com’… ou un vrai appel du pied ?

Reste à savoir si cet échange restera une simple séquence télé amusante ou s’il marquera le début de discussions plus concrètes.

Une chose est sûre : Will Still sait parfaitement manier la communication. Et en quelques phrases, il a réussi à capter l’attention… du public, mais peut-être aussi des décideurs toulousains.

Dans un mercato des entraîneurs toujours imprévisible, ce genre de moment peut parfois faire naître des idées.

Et si, finalement, tout avait commencé sur un plateau télé ?

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