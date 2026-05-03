FC Nantes : avant Lens, Halilhodžić a répondu de la plus belle des manières à Sage

Après son succès retentissant face à l’OM, le FC Nantes veut croire au maintien sans s’enflammer, et Vahid Halilhodžić pense que l’exploit est faisable face au RC Lens.

Le FC Nantes a relancé sa saison au meilleur moment. En s’imposant avec autorité face à l’OM (3-0), les Canaris ont non seulement engrangé trois points précieux dans la course au maintien, mais aussi retrouvé une dynamique collective et mentale essentielle dans le sprint final.

Pour autant, dans les rangs nantais, pas question de céder à l’euphorie. Vahid Halilhodžić préfère garder la tête froide alors que l’AJ Auxerre joue un rôle central dans le scénario du maintien. Surtout que le prochain rendez-vous sera donné vendredi sur la pelouse du RC Lens, 2e de Ligue 1… Un exploit possible pour coach Vahid, surtout qu’il faut rappeler que le RCL sera privé de trois titulaires : Thomasson, Sangaré et Abulhamid.

Halilhodžić croit en l’exploit à Lens

« Mais vous savez, on n’imaginait pas vaincre une équipe qui a longtemps été en tête du championnat. Tout est possible, il faut se préparer. Chaque succès se prépare. L’exploit se prépare. Il faut y croire. Les adversaires ne vont pas te faire un cadeau, te donner une victoire. Il faut aller les chercher, avec nos qualités. S’il se passe quelque chose de positif, demain (dimanche) lors d’Auxerre-Angers, ça peut déclencher quelque chose. Car ayant désormais gagné, on a retrouvé de la confiance, du plaisir. C’est cela que j’ai recherché contre Strasbourg. Ce type de victoire peut déclencher une spirale positive », comme rapporté par Ouest-France

Une déclaration lucide, qui répond parfaitement aux propos de Pierre Sage samedi soir après le nul du RC Lens à Nice, qui a indiqué vouloir terminer le travail pour officialiser le retour en Ligue des Champions. Et donc précipiter la chute du FC Nantes en Ligue 2.

Un maintien encore loin d’être acquis

Malgré ce succès convaincant, la situation reste fragile. Nantes n’a plus totalement son destin entre ses mains et dépend désormais aussi des résultats concurrents, notamment celui d’Auxerre face à Angers. Une contre-performance des Bourguignons pourrait relancer complètement la course au maintien.

Dans ce contexte, les Canaris savent qu’un déplacement périlleux à Lens pourrait devenir décisif, voire obligatoire à gagner selon les scénarios.

Une dynamique à entretenir

Au-delà des calculs, Nantes veut surtout capitaliser sur ce regain de confiance. Le groupe, longtemps en difficulté cette saison, semble avoir retrouvé de la solidité et du plaisir dans le jeu au meilleur moment.

Reste désormais à transformer cette énergie en résultats concrets lors des dernières journées, sous pression maximale.