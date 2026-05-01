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FRANCE

Stade Rennais : après le FC Nantes, Rongier met encore une volée à l’OM !

Par Bastien Aubert - 1 Mai 2026, 20:30
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Valentin Rongier (Stade Rennais)

Buteur in extremis contre le FC Nantes (2-1), Valentin Rongier a non seulement fait mal aux Canaris mais aussi à l’OM… avec un bilan de haute volée.

Valentin Rongier vit une saison qui fait forcément parler du côté de l’OM. Décisif dans les derniers instants face au FC Nantes (2-1), le capitaine du Stade Rennais a encore frappé un grand coup en Ligue 1. Plus qu’un simple but, cette performance vient confirmer un regain de forme impressionnant depuis son arrivée en Bretagne, avec des statistiques qui contrastent fortement avec ses dernières saisons à l’OM.

Rongier déjà autant décisif à Rennes qu’à l’OM !

En 30 matchs officiels avec le Stade Rennais cette saison, Rongier totalise déjà 7 contributions décisives : 2 buts et 5 passes décisives. Un rendement offensif qui dépasse largement ce qu’il avait pu produire sur ses trois dernières saisons cumulées à Marseille. Pour comparaison, sur 88 rencontres disputées avec l’OM, le milieu n’avait enregistré que 7 contributions au total (4 buts et 3 passes décisives). Un écart qui illustre à la fois un changement de rôle, mais aussi une forme de renaissance sportive dans un environnement différent.

Une influence décisive au Stade Rennais 

Ce contraste alimente forcément les discussions entre supporters des deux clubs, surtout au regard de son impact actuel dans l’effectif rennais. À Rennes, Rongier semble avoir retrouvé une liberté et une influence plus marquées dans le jeu, notamment dans ses projections et sa participation aux actions offensives. Son but décisif contre le FC Nantes symbolise aussi une forme de joueur décisif dans les moments clés, capable de faire basculer une rencontre dans les dernières minutes. Une qualité qui fait toute la différence dans une saison serrée de Ligue 1.

Bridé à Marseille ?

Au-delà des chiffres, c’est surtout son implication globale qui saute aux yeux. Plus présent dans les zones de vérité, plus influent dans les phases de transition, Rongier apparaît comme un joueur transformé sous le maillot rennais. Pour l’OM, ce type de comparaison ravive forcément des regrets ou des débats sur l’utilisation de certains profils dans le passé. Mais pour le Stade Rennais, c’est surtout une bonne pioche qui continue de porter ses fruits au fil de la saison. Et à ce rythme, Valentin Rongier pourrait bien continuer à faire parler de lui… bien au-delà du simple terrain.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

02/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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