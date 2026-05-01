OL Mercato : le Real Madrid a annoncé à Endrick que c’était la fin !

Le Real Madrid a fait savoir à Endrick, actuellement prêté à l’OL, que c’était la fin des prêts pour lui dès la saison prochaine.

Le jeune prodige brésilien Endrick est en train de franchir un cap important dans son développement. Selon AS, le Real Madrid envisage désormais de lui confier un rôle bien plus important à partir de la saison prochaine, alors que ses performances attirent de plus en plus l’attention en Europe.

Actuellement prêté à l’Olympique Lyonnais, Endrick s’est rapidement imposé comme l’une des révélations de la saison. En Ligue 1, l’attaquant brésilien a retrouvé de la confiance et du temps de jeu, avec notamment 7 buts et 7 passes décisives.

Ses statistiques récentes confirment sa progression : plusieurs buts en peu de matchs et une influence offensive grandissante, au point de devenir un joueur décisif dans les rencontres importantes. Son impact n’est pas seulement statistique : son activité, sa vitesse et sa capacité à éliminer dans les petits espaces ont convaincu les observateurs… mais aussi sa direction sportive à Madrid.

Le Real Madrid change de stratégie

Jusqu’ici, le plan du Real Madrid était relativement prudent : intégration progressive, concurrence forte en attaque et possible nouveau prêt pour continuer sa progression.

Mais la tendance aurait changé. Le club merengue considère désormais Endrick comme un joueur intégré au projet de l’équipe première à court terme, avec l’idée claire et forte de ne plus jamais le prêter.

Un avenir déjà sous surveillance

Si le Real Madrid semble convaincu par son potentiel, la concurrence reste énorme au sein de l’effectif. Endrick devra se battre pour obtenir du temps de jeu dans une attaque déjà très fournie.

Cependant, le club estime qu’il est désormais prêt à franchir un cap et à être progressivement intégré dans la rotation.

La fin de saison à Lyon sera donc cruciale pour le Brésilien, qui peut encore gagner en maturité avant son retour à Madrid. Son objectif est clair : arriver prêt à s’imposer dans l’un des clubs les plus compétitifs du monde.