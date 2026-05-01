RC Lens Mercato : Abdulhamid remplacé par un cador au palmarès bien garni ?

Alors que le RC Lens continue de préparer activement son mercato estival, une piste particulièrement intéressante se dessinerait en Serie A. En fin de contrat avec le Torino en juin, l’international autrichien Valentino Lazaro attirerait l’attention des dirigeants lensois, séduits par son profil expérimenté et sa polyvalence.

Un profil polyvalent qui plaît au RC Lens ?

Selon les informations de Top Mercato, à prendre tout de même avec des pincettes, le RC Lens ferait partie des clubs de Ligue 1 intéressés par l’ancien joueur de l’Inter Milan.

Capable d’évoluer latéral droit, piston ou milieu de terrain, Lazaro correspond parfaitement aux besoins du système lensois, souvent basé sur l’intensité et la flexibilité tactique.

Son expérience parle également pour lui : passé par le RB Salzbourg, le Hertha Berlin, Newcastle, l’Inter Milan ou encore le Borussia Mönchengladbach, le joueur de 30 ans dispose d’un solide vécu au haut niveau européen, avec notamment un palmarès bien fourni lors de son passage à Salzbourg.

Lazaro pour remplacer Abdulhamid ?

Avec une qualification européenne qui se profile, le RC Lens souhaite continuer à bâtir un effectif capable de performer sur plusieurs tableaux. De plus, rien ne dit que le RCL réussira à conserver Saud Abdulhamid pour la saison prochaine, alors que l’AS Roma possède une contre option.

Dans cette logique, l’idée d’un joueur libre comme Lazaro pourrait séduire les dirigeants. Le club artésien a déjà montré cette stratégie en s’appuyant sur des profils expérimentés pour encadrer sa jeune garde.

Son expérience en Ligue des Champions (plus de 15 matchs disputés) représente un atout majeur pour un groupe qui pourrait découvrir ou retrouver la scène européenne.

Une concurrence internationale pour Lens

Mais le RC Lens n’est pas seul sur le dossier. L’AS Monaco suit également de près la situation du joueur, notamment en raison des incertitudes autour de Vanderson.

À l’étranger, des clubs comme Palmeiras ou certaines formations du Golfe seraient aussi positionnés, rendant la concurrence particulièrement forte.

Un “bon coup” de mercato à saisir

Sous contrat jusqu’à l’été 2026 mais annoncé sur le départ selon la presse italienne, Valentino Lazaro pourrait représenter une opportunité en or pour le RC Lens.

Sa polyvalence, son expérience et sa disponibilité sur le marché en font un profil typique des “bons coups” recherchés par les clubs de Ligue 1 dans un contexte économique contraint.