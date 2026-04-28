RC Lens : Jean-Louis Leca reçoit une bonne nouvelle de l’AS Roma pour Saud Abdulhamid !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Du côté du RC Lens, les premières manœuvres du mercato estival pourraient bien sourire à Jean-Louis Leca. Et tout semble venir… d’Italie.

Alors que le dossier Saud Abdulhamid paraissait encore incertain il y a quelques semaines, une évolution du côté de l’AS Roma pourrait clairement rebattre les cartes.

Abdulhamid, de pari à valeur sûre

Recruté dans une relative discrétion, Abdulhamid devait être un pari sur l’avenir. Mais ses performances ont rapidement changé la donne.

Aujourd’hui, le latéral droit s’impose comme une option crédible et sérieuse pour s’inscrire dans le projet lensois. Au point de devenir une priorité en interne.

Le club artésien dispose d’une option d’achat estimée à 3,5 millions d’euros. Un montant particulièrement accessible au regard de son rendement, ce qui en ferait une recrue stratégique à moindre coût.

Une clause qui pourrait tout compliquer

Mais un élément restait problématique : la fameuse clause de rachat incluse par la Roma, fixée à 4 millions d’euros.

Un écart minime, mais suffisant pour laisser planer un doute. Le club italien gardait la main et pourrait décider de récupérer le joueur à tout moment, compliquant ainsi les plans lensois.

La Roma regarde ailleurs

C’est là que le contexte évolue favorablement pour Lens.

Selon les informations Il Messaggero, le nouvel entraîneur romain, Gian Piero Gasperini, souhaite renforcer les couloirs avec un profil plus expérimenté. Dans cette optique, la piste menant à Dodô, actuellement à la ACF Fiorentina, prend de l’ampleur.

Âgé de 27 ans et valorisé autour de 18 millions d’euros, le Brésilien représente un investissement conséquent, mais aussi un choix clair : celui d’un joueur prêt immédiatement pour le haut niveau.

🔥🟡🔴 #CalciomercatoRoma, occhio al nome di #Dodò in vista del prossimo mercato estivo: il terzino brasiliano della Fiorentina piace a Gasperini che lo ha indicato come rinforzo giusto per la corsia destra.



➡️ https://t.co/wo3Lw7UhAa pic.twitter.com/f6MmrrXgRm — Giallorossi.net (@g_iallorossi) April 27, 2026

Une excellente nouvelle pour Lens

Ce changement de priorité pourrait faire les affaires du RC Lens.

Si la Roma concrétise cette piste, l’intérêt pour Abdulhamid pourrait logiquement diminuer. Et avec un investissement déjà important sur Dodô, difficile d’imaginer le club romain activer en parallèle son option de rachat.

Une fenêtre idéale pour Lens, qui pourrait ainsi lever son option d’achat sans réelle concurrence.

Leca en passe de réussir son coup

Pour Jean-Louis Leca, ce dossier pourrait rapidement devenir un symbole de réussite.

Transformer un pari en recrue durable, à un prix maîtrisé, tout en profitant d’un contexte favorable : tous les voyants passent au vert.

Un dossier à surveiller de près

Rien n’est encore officiel, mais la tendance est claire. Lens tient une opportunité en or de sécuriser un joueur en pleine progression.

Et parfois, dans le football moderne, les meilleures nouvelles ne viennent pas de chez soi… mais des choix des autres.