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ASSE : Larsonneur recadre ses détracteurs en silence… grâce aux supporters

Par William Tertrin - 12 Juin 2026, 19:40
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Malgré les critiques récurrentes, Gautier Larsonneur a été chaleureusement accueilli par de nombreux supporters de l’ASSE venus en nombre lors d’une séance de dédicaces ce vendredi.

Ce vendredi, la concession Volkswagen BYmyCAR de Saint-Priest-en-Jarez a vécu un après-midi pas comme les autres. Annoncé pour une séance de dédicaces à partir de 16h, le gardien de l’ASSE Gautier Larsonneur a attiré une foule de supporters venus partager un moment avec lui, loin de la pression du terrain.

Comme on peut le voir sur des vidéos partagées par La voix des Verts sur X, les photos, autographes et échanges se sont enchaînés, témoignant d’un soutien populaire bien réel pour le portier stéphanois. Une présence d’autant plus notable que le joueur fait régulièrement l’objet de critiques dans l’environnement médiatique et sur les réseaux sociaux, où ses performances sont parfois vivement commentées, tout comme ses sorties nocturnes.

Larsonneur cible des ultras stéphanois

Pourtant, sur place, le constat est tout autre : loin des polémiques, les supporters ont choisi de saluer le joueur, de le soutenir et de lui adresser des messages positifs. Cette mobilisation contraste avec les critiques dont Larsonneur a été la cible ces dernières semaines, marquées notamment par le barrage perdu contre Nice, avec en prime un message fort des ultras. Un paradoxe révélateur de la relation complexe entre un joueur exposé et une base de supporters souvent partagée entre exigence sportive et fidélité au club.

L’événement, organisé dans une atmosphère détendue, confirme en tout cas l’attachement d’une partie du public stéphanois à son gardien, bien au-delà des résultats du moment. Une preuve, s’il en fallait une, que le football reste aussi une affaire de lien humain, parfois plus fort que les résultats ou les critiques.

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