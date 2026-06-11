La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Si Gautier Larsonneur (29 ans) reste sur une fin de saison mitigée, l’ASSE pourrait le conforter au rôle de gardien numéro la saison prochaine en Ligue 2.

L’ASSE s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre. Relégués en Ligue 2, les Verts doivent désormais bâtir un effectif capable de retrouver rapidement l’élite. Dans ce vaste chantier estival, plusieurs postes sont concernés par d’éventuels ajustements, mais celui de gardien semble déjà prendre une direction assez claire. Selon Peuple Vert, un départ de Gautier Larsonneur apparaît aujourd’hui extrêmement improbable.

Larsonneur conforté comme numéro 1 ?

Arrivé dans le Forez pour apporter stabilité et expérience, Gautier Larsonneur a connu une saison contrastée. Si certaines prestations ont confirmé son statut, sa fin d’exercice a laissé davantage de place aux interrogations. Malgré cela, les dirigeants de l’ASSE ne semblent pas remettre en cause leur confiance envers l’ancien gardien du Stade Brestois.

La raison est simple : Larsonneur a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2028. Une marque de confiance forte qui rend aujourd’hui l’hypothèse d’un départ très peu crédible. Sauf retournement de situation majeur, il devrait donc conserver son statut de gardien numéro un lors de la prochaine saison de Ligue 2.

L’avenir de Maubleu en question

Pour autant, l’ASSE ne compte pas rester inactive dans ce secteur. Les décideurs stéphanois souhaitent toujours attirer un gardien prometteur capable de représenter l’avenir du club tout en apportant une concurrence saine à Larsonneur. Cette volonté s’inscrit dans une logique de reconstruction à moyen terme. Le club cherche à préparer l’avenir sans forcément bouleverser immédiatement sa hiérarchie actuelle. Dans ce contexte, la situation de Brice Maubleu attire également l’attention.

Le gardien expérimenté, devenu l’un des héros de la séance de tirs au but face à Rodez, a reçu une proposition de prolongation de courte durée. Mais celle-ci ne lui offrirait qu’un rôle de troisième gardien. Une perspective qui ne semble pas particulièrement séduisante pour un joueur qui dispose de plusieurs sollicitations, notamment en Ligue 2. Le manque de garanties sportives pourrait ainsi pousser Maubleu à relever un nouveau défi ailleurs cet été.

Cathro validerait la continuité

Pour l’heure, aucune décision définitive n’a été prise. Le portier prend le temps de la réflexion et étudie les différentes possibilités qui s’offrent à lui. À quelques semaines de la reprise, une tendance se dégage néanmoins clairement : l’ASSE semble prête à s’appuyer sur Gautier Larsonneur pour lancer son opération remontée.

Le futur entraîneur des Verts, Ivan Cathro, devrait donc récupérer un gardien déjà bien installé dans le vestiaire et sous contrat sur le long terme. Une stabilité qui pourrait s’avérer précieuse dans une saison où Saint-Étienne n’aura qu’un objectif : retrouver la Ligue 1 au plus vite.