Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Plusieurs clubs de Premier League seraient déjà prêts à utiliser intelligence artificielle pour écluser le marché des transferts.

Le football entre peut-être dans une nouvelle dimension. Alors que les clubs français tentent déjà de résister à la puissance financière de la Premier League, une nouvelle menace venue d’Angleterre pourrait encore compliquer leur tâche sur le marché des transferts.

Nostrada, arme de destruction massive ?

Selon le Telegraph, plusieurs clubs de Premier League étudient actuellement l’utilisation d’une intelligence artificielle capable d’anticiper les réactions des clubs adverses lors des négociations. Une véritable révolution qui pourrait avoir des conséquences directes sur les futurs mercatos de clubs comme l’ASSE, le PSG, l’OM, le FC Nantes, le RC Lens, l’OL, le Stade Rennais ou encore le LOSC.

L’outil en question, développé par Nostrada.ai, ne se contente pas d’analyser des statistiques sportives. Il s’appuie sur des années de données liées aux transferts afin de modéliser le comportement des dirigeants, d’anticiper les contre-offres et même d’estimer les scénarios les plus probables avant l’ouverture des discussions. Concrètement, un club pourrait savoir à l’avance jusqu’où un vendeur est prêt à négocier, quels arguments utiliser ou à quel moment accélérer pour conclure un dossier.

Les clubs de L1 et de L2 à la croisée des chemins

Une arme potentiellement redoutable. Les clubs anglais disposent déjà d’une puissance financière largement supérieure à celle de la plupart des formations françaises. Si cette avance économique est désormais complétée par un avantage technologique, l’écart pourrait encore se creuser. Les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 vivent en grande partie grâce à leur capacité à détecter, former et valoriser des talents avant de les revendre. Si les géants anglais deviennent capables d’optimiser davantage leurs négociations grâce à l’intelligence artificielle, ils pourraient récupérer ces joueurs plus rapidement et parfois à de meilleures conditions.

Le projet reste encore en développement et aucun partenariat exclusif n’a été officialisé. Mais le simple fait que plusieurs clubs de Premier League travaillent déjà sur ce type d’outil montre à quel point le football moderne évolue rapidement. Pour les clubs français, le défi est immense.