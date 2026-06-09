La LFP dévoilera les calendriers de la saison prochaine en Ligue 1 et en Ligue 2 ce mercredi.

La saison 2025-2026 vient à peine de se terminer que les regards se tournent déjà vers la suivante. La LFP a confirmé la date de publication des calendriers de Ligue 1 et de Ligue 2 pour la saison 2026-2027 : ils seront dévoilés ce mercredi 10 juin à partir de 15h. L’annonce sera accessible via l’application officielle de la Ligue, où l’ensemble des affiches de la saison sera révélé dans le détail, journée par journée.

Comme chaque année, cette publication marque un moment clé du début de l’intersaison. Les supporters pourront découvrir les premiers chocs de la saison, les enchaînements de matchs difficiles et les périodes charnières qui pourraient déjà influencer le classement final. Au-delà de la simple curiosité, ce calendrier est aussi un outil essentiel pour les staffs techniques. Il permet d’anticiper les périodes de forte charge, les déplacements importants et les séries de rencontres face aux concurrents directs.

Pour les clubs engagés en compétitions européennes, comme le PSG ou l’OM, ce tirage est également scruté de près afin d’évaluer les risques de fatigue ou de rotation dès le début de saison. En quelques heures seulement, les supporters connaîtront donc l’intégralité du parcours de leur équipe favorite pour l’exercice à venir. Et comme souvent, les premières réactions ne manqueront pas, entre satisfaction, inquiétude et analyse des “tours pièges”. Une chose est sûre : dès demain 15h, la saison 2026-2027 commencera officiellement à prendre forme sur le papier.