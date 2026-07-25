Alors que l’attaque de l’OM est à rebâtir au mercato estival, Bruno Genesio peut compter sur des jeunes prometteurs.

Après les départs de Mason Greenwood et de Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM a perdu deux de ses principaux atouts offensifs. Si des recrues sont attendues au mercato, Bruno Genesio pourrait également trouver une solution… au sein même du centre de formation.

Valero aura sa chance à l’OM

Pour l’instant, Amine Gouiri et Igor Paixão sont toujours présents dans l’effectif, tout comme Neal Maupay et Faris Moumbagna, de retour de prêt. Reste à savoir si ces deux derniers entreront réellement dans les plans du nouvel entraîneur marseillais. Une chose est sûre : l’OM devra renforcer son attaque pour rester compétitif en Ligue 1 et sur la scène européenne.

En parallèle, Bruno Genesio pourrait offrir sa chance à l’un des plus grands espoirs du club. À seulement 18 ans, Antoine Valero impressionne déjà en interne. L’attaquant sort d’une saison exceptionnelle avec les U19 marseillais, où il a été élu meilleur joueur et meilleur attaquant de sa catégorie après avoir inscrit plus de 23 buts toutes compétitions confondues.

Genesio va miser sur les jeunes

Le compte spécialisé Informa Treize estime d’ailleurs que le jeune Marseillais pourrait bien être l’une des révélations de la saison. « Le talentueux Antoine Valero, 18 ans, pourrait connaître la saison de l’éclosion. Élu meilleur attaquant et meilleur joueur U19 l’an dernier, il a inscrit plus de 23 buts TCC. Il pourrait avoir une carte à jouer cette saison. » Déjà intégré au groupe professionnel depuis la reprise de l’entraînement, profitant notamment de l’absence des internationaux, Antoine Valero aura l’occasion de convaincre Bruno Genesio durant la préparation estivale.

L’ancien entraîneur du Stade Rennais et de l’OL n’a jamais hésité à lancer de jeunes joueurs au plus haut niveau lorsqu’il estimait qu’ils étaient prêts. Dans un contexte où les moyens financiers de l’OM restent limités, la promotion de plusieurs talents issus du centre de formation apparaît comme une option crédible. Sans lui mettre une pression excessive ni le comparer trop rapidement à Pierre-Emerick Aubameyang, Antoine Valero pourrait progressivement gratter du temps de jeu cette saison et s’imposer comme l’une des belles surprises de l’effectif olympien.