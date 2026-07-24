OM : le dossier Todibo se complique déjà sérieusement

Jean-Clair Todibo figure bien dans les pistes étudiées par l’OM pour renforcer sa défense. Mais entre la position de West Ham, les contraintes financières marseillaises et le salaire du joueur, le dossier s’annonce particulièrement délicat.

Une piste sondée par Marseille

Selon les informations de Jeunes Footeux, l’OM a sondé la piste Jean-Clair Todibo. Le défenseur français, aujourd’hui à West Ham, ne serait pas fermé à l’idée d’un retour en Ligue 1, un championnat où il avait laissé une trace forte lors de son passage à l’OGC Nice.

L’ancien Niçois, né à Cayenne et âgé de 26 ans, reste un profil connu sur le marché français. Sa valeur marchande est aujourd’hui estimée à 22 M€ par Transfermarkt, après avoir atteint 35 M€ en décembre 2023 lorsqu’il évoluait encore sur la Côte d’Azur.

West Ham ne veut pas du montage imaginé par l’OM

Le premier point de friction concerne la formule de l’opération. Marseille privilégierait un prêt avec option d’achat, quand West Ham pousserait plutôt pour un transfert définitif. Une différence de taille, alors que la marge de manœuvre du club phocéen reste très encadrée.

L’OM a sondé la piste Jean-Clair Todibo. Le défenseur français est ouvert à un départ de West Ham et apprécie l’idée d’un retour en Ligue 1. Le dossier reste toutefois complexe : Marseille privilégie un prêt avec option d’achat, tandis que les Hammers exigent un transfert définitif. — @LaTribuneOM https://x.com/LaTribuneOM/status/2080564594074878429

Dans ce dossier, l’OM doit composer avec les sanctions de l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, mais aussi avec l’encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation par la DNCG. Un cadre qui limite forcément les folies sur ce mercato.

Un besoin défensif qui peut vite devenir réel

La piste Todibo prend aussi du relief au regard de la situation défensive marseillaise. Benjamin Pavard a déjà quitté le club, l’avenir de Nayef Aguerd reste flou, tandis que Leonardo Balerdi et CJ Egan-Riley nourrissent encore des interrogations.

Dans ce contexte, la direction phocéenne garde forcément un œil sur les opportunités. Todibo connaît la Ligue 1 et son passage à Nice avait marqué les esprits, au point d’être entré dans l’histoire du championnat sous le maillot azuréen.

Le salaire, autre gros frein

Un autre élément pèse lourd dans la balance : le salaire du joueur. Jean-Clair Todibo toucherait environ 5 M€ par saison en Angleterre, un niveau d’émoluments sur lequel l’OM ne peut plus s’aligner aujourd’hui.

Le dossier a donc une logique sportive, mais il reste très difficile à faire avancer dans les conditions actuelles. À ce stade, Marseille a identifié une piste cohérente, sans disposer encore de toutes les clés pour la transformer en véritable opération de mercato.