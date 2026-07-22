La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Cité à l’OM en début de mercato, Yves Bissouma (29 ans) semble s’éloigner de Marseille sur ce mercato estival.

Yves Bissouma ne devrait pas débarquer à l’OM cet été. Libre sur le marché des transferts, l’international malien attire désormais plusieurs clubs européens, ce qui complique fortement la piste marseillaise.

Benfica entre dans la course

Après des passages remarqués au LOSC, à Brighton puis à Tottenham, Yves Bissouma figure parmi les joueurs libres les plus convoités de ce mercato estival. Selon Maisfutebol, Benfica s’est invité dans le dossier et aurait déjà entamé des discussions avec l’entourage du milieu de terrain. Le club lisboète souhaite profiter de cette opportunité pour renforcer son entrejeu avec un joueur expérimenté du très haut niveau.

Le média portugais précise également que plusieurs clubs anglais continuent de suivre la situation du joueur. Un retour en Premier League n’est donc pas à exclure pour le Malien, qui garde une belle cote outre-Manche après ses saisons sous les couleurs de Brighton et de Tottenham.

L’OM voit la piste se refroidir

Évoqué en début de mercato comme une opportunité intéressante pour renforcer le milieu de terrain olympien, Yves Bissouma semble désormais s’éloigner de Marseille. Entre la concurrence de Benfica et celle de plusieurs formations anglaises, l’OM paraît aujourd’hui distancé dans ce dossier.

À 29 ans, le milieu défensif est toujours estimé à 10 millions d’euros par Transfermarkt, preuve de sa valeur malgré sa situation de joueur libre. Grégory Lorenzi continue donc d’explorer d’autres pistes afin d’offrir de nouveaux renforts à Bruno Genesio. Le chantier du milieu de terrain reste ouvert, mais sauf énorme retournement de situation, Yves Bissouma ne devrait pas porter le maillot marseillais cette saison.