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OM Mercato : Lorenzi a mis un coup d’accélérateur, des recrues vont pleuvoir à Marseille !

Par Bastien Aubert - 22 Juil 2026, 10:20
Grégory Lorenzi (OM)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Des réunions pour construire le prochain effectif de l’OM sont prévues cette semaine avec Grégory Lorenzi au coeur du projet.

Le mercato de l’OM pourrait enfin entrer dans une nouvelle dimension. Après plusieurs semaines consacrées au dégraissage de l’effectif, Grégory Lorenzi s’apprête à passer à l’offensive pour renforcer le groupe de Bruno Genesio.

Des réunions décisives cette semaine

Selon La Provence, plusieurs réunions sont programmées cette semaine afin de construire le futur effectif olympien. Le nouveau directeur sportif de l’OM veut désormais accélérer les dossiers prioritaires et finaliser plusieurs arrivées dans les prochains jours.

Jusqu’ici, l’OM s’est principalement concentré sur les départs afin de retrouver une marge de manœuvre financière. Cette phase étant bien avancée, le club phocéen peut désormais intensifier son mercato dans le sens des arrivées. 

L’heure du recrutement a sonné à l’OM

L’objectif est d’offrir rapidement plusieurs renforts à Bruno Genesio avant le début de la saison. Nommé récemment à la tête de la direction sportive, Grégory Lorenzi entend désormais imprimer sa marque du côté de l’OM

Les prochains jours pourraient ainsi être déterminants pour l’OM, qui espère concrétiser plusieurs pistes étudiées depuis plusieurs semaines. Aux dernières nouvelles, le début du mois d’août pourrait rimer avec pluie de recrues à Marseille : dans l’idéal, Genesio vise une ossature pour le début de la saison contre le RC Strasbourg le 21 août au Vélodrome (20h45).

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