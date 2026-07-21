Opposé au RC Strasbourg au Vélodrome en ouverture de la saison le 21 août (20h45), l’OM semble en avance sur son futur adversaire alsacien.

À quelques semaines de la reprise du championnat, l’OM peut déjà observer la préparation de ses futurs adversaires. Et le premier constat est plutôt favorable pour Bruno Genesio.

Strasbourg humilié pour sa première sortie

L’OM accueillera le RC Strasbourg au Vélodrome le 21 août à 20h45 pour lancer sa saison de Ligue 1. Alors que les deux équipes se préparent pour ce rendez-vous, les Alsaciens ont connu un début de préparation très compliqué. Pour son premier match amical sous les ordres de son nouvel entraîneur Hugo Oliveira, Strasbourg a subi une lourde défaite face au Sporting Portugal.

Les Portugais se sont imposés 7-0 à Almancil, dans un match où les Strasbourgeois ont rapidement été dépassés. Les buts du Sporting ont été inscrits par Doumbia (4e), Altimira (36e), Andersen (51e), Zalazar (65e), Maximiliano Araújo (70e), Geny Catamo (80e) et Fotis Ioannidis (84e).

Hugo Oliveira a encore du travail

Il convient évidemment de relativiser ce résultat. Le nouveau coach strasbourgeois ne disposait pas encore de l’ensemble de son effectif et a effectué neuf changements dès la pause. Mais cette première sortie a tout de même montré les nombreux réglages encore nécessaires pour une équipe en pleine reconstruction. De son côté, l’OM poursuit tranquillement sa montée en puissance sous la direction de Bruno Genesio. Avant de retrouver Marseille, Strasbourg va multiplier les rencontres de préparation.

Les Alsaciens affronteront Blackburn samedi à 19h, puis Brighton le 1er août. Ils joueront ensuite Elversberg, Fribourg le 8 août et Newcastle le 19 août, juste avant le déplacement au Vélodrome. Alors que Strasbourg doit encore trouver ses automatismes, l’OM espère profiter de cette période pour prendre une longueur d’avance. Avec un effectif déjà en mouvement et un Genesio qui impose progressivement ses principes, Marseille veut être prêt dès la première journée. Le rendez-vous du 21 août donnera une première indication sur les forces en présence.