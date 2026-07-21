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FRANCE

PSG Mercato : Lucas Digne va ramener un coéquipier dans ses valises ! 

Par Bastien Aubert - 21 Juil 2026, 18:00
Digne et Akliouche en Bleu
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Future recrue du PSG, Lucas Digne (33 ans) est bien parti pour ramener un partenaire dans ses valises au mercato estival.

Lucas Digne se rapproche chaque jour un peu plus d’un retour au PSG. Mais le futur latéral parisien pourrait ne pas débarquer seul dans la capitale. En coulisses, un autre dossier est tout proche d’aboutir : celui de Maghnes Akliouche.

Digne et Akliouche ont passé un mois ensemble chez les Bleus

Les deux internationaux français viennent de partager plusieurs semaines sous le maillot de l’équipe de France lors de la Coupe du Monde 2026. Une cohabitation qui leur a certainement permis d’échanger sur leurs futurs projets… et sur le PSG. Si Lucas Digne s’apprête à signer à Paris, Maghnes Akliouche pourrait bien suivre le même chemin dans les prochains jours.

Selon PSG Inside Actus, le milieu offensif de l’AS Monaco a déjà donné son accord au club de la capitale. Les contours de son futur contrat seraient même totalement finalisés depuis plusieurs semaines. Le joueur doit signer un bail de cinq saisons accompagné d’une importante revalorisation salariale. Le PSG n’attend désormais plus que l’accord définitif de l’AS Monaco.

Monaco négocie les derniers détails avec le PSG

Les discussions entre les deux clubs avancent dans un climat jugé positif. Le transfert pourrait être conclu autour de 45 millions d’euros, auxquels s’ajouteraient 5 millions de bonus. Monaco négocie également un pourcentage à la revente estimé entre 5 et 10 %. Une fois ces derniers détails réglés, Akliouche pourra officiellement devenir un joueur du PSG.

Sauf énorme retournement de situation, le dossier semble désormais entrer dans sa dernière ligne droite. Après Lucas Digne, le PSG pourrait rapidement officialiser l’arrivée de Maghnes Akliouche, considéré comme l’une des grandes priorités de Luis Enrique pour renforcer son animation offensive. Deux renforts qui pourraient bien débarquer quasiment en même temps dans la capitale.

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