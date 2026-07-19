PSG Mercato : Koundé (FC Barcelone) proposé, la réponse de Paris est déjà tombée !

Proposé au PSG par son entourage, Jules Koundé ne devrait pas rejoindre le champion de France en titre cet été.

Selon les informations du compte X @PSGInside_Actu, Jules Koundé serait ouvert à un départ du FC Barcelone après quatre saisons passées en Catalogne. L’entourage de l’international français aurait ainsi proposé son profil à plusieurs grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain. Malgré cette opportunité de marché, le club de la capitale ne serait toutefois pas intéressé par une arrivée de l’ancien défenseur des Girondins de Bordeaux et du FC Séville lors de ce mercato estival.

Le PSG ne veut pas forcément de Koundé

« Selon plusieurs échos, l’entourage de Jules Koundé aurait fait savoir à différents clubs que le défenseur français serait ouvert à un nouveau challenge cet été. Le FC Barcelone ne serait d’ailleurs pas fermé à un départ en cas d’offre jugée satisfaisante. Le Paris Saint-Germain recherche bien un renfort capable d’évoluer au poste de latéral droit, mais imaginer Koundé accepter un rôle de simple doublure semble très peu probable. Dans ces conditions, il paraît difficile d’envisager une avancée concrète entre le PSG et le joueur, malgré les qualités du Français », a expliqué le suiveur du Paris Saint-Germain.

Sous contrat avec le Barça jusqu’en juin 2030, Jules Koundé sort d’une nouvelle saison très aboutie sous les couleurs blaugrana. Titulaire indiscutable, le défenseur de 27 ans reste l’un des meilleurs spécialistes de son poste en Europe, ce qui explique pourquoi son nom continue de circuler parmi les plus grands clubs du continent malgré la position prudente du PSG dans ce dossier.