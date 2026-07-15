Mercato : le FC Barcelone donne une première réponse à l’OM pour Bardghji

Le FC Barcelone a fixé sa position concernant l’avenir de Roony Bardghji, courtisé notamment par l’OM.

Déjà intéressé par Roony Bardghji l’été dernier avant que le joueur ne rejoigne finalement le FC Barcelone, l’Olympique de Marseille suivrait toujours de près l’ailier droit suédois, qui pourrait quitter le club blaugrana dès cet été, comme l’a confirmé cette semaine le média Sport.

Mais l’OM serait loin d’être seul dans ce dossier, puisqu’un peu moins d’une dizaine d’autres clubs seraient également sur les rangs de l’ancien joueur du FC Copenhague : Sunderland, Leeds United, Brighton, Aston Villa, le FC Porto, l’Ajax Amsterdam ainsi que plusieurs clubs de Liga.

Le Barça veut un transfert pour Bardghji

De son côté, le Barça serait ouvert à un départ de Roony Bardghji, d’autant que le champion d’Espagne en titre a déjà renforcé son secteur offensif avec les arrivées de deux ailiers, Anthony Gordon et Karim Adeyemi.

Toujours selon Sport, Hansi Flick devrait expliquer à son joueur qu’un départ serait la meilleure solution afin qu’il puisse bénéficier d’un temps de jeu plus important. Les dirigeants catalans privilégieraient un transfert définitif plutôt qu’un prêt et pourraient inclure une clause de rachat ou un pourcentage à la revente dans une éventuelle transaction.