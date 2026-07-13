FC Barcelone Mercato : Laporta annonce une nouvelle recrue et met un coup de pression à l’Atlético pour Alvarez

Le président du Barça, Joan Laporta, a fait le point ce dimanche soir sur plusieurs dossiers chauds du club catalan.

Ce dimanche soir, Joan Laporta s’est exprimé au micro de plusieurs médias espagnols. Le président du FC Barcelone a notamment confirmé la signature imminente de l’ailier droit du Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. « Nous sommes extrêmement enthousiastes, c’est un joueur dont nous sommes fans depuis longtemps. C’est un joueur dangereux et extrêmement rapide. De plus, je pense que Deco a géré l’accord de signature d’excellente manière », a-t-il confié. Après Anthony Gordon, Karim Adeyemi va donc bien devenir la deuxième recrue estivale du Barça.

« Notre offre pour Julian Alvarez n’est pas illimitée »

Joan Laporta a également été interrogé sur le dossier Julian Alvarez. « Nous avons fait une offre pour Julian Alvarez. Elle n’est pas illimitée. Nous préciserons l’échéance plus tard », a d’abord déclaré le président blaugrana au sujet de l’attaquant de l’Atlético Madrid.

« Je ne parlerai plus de ce sujet, car j’ai déjà dit tout ce que j’avais à dire. J’ai parlé avec Miguel Angel Gil, comme toujours, nous avons discuté de manière très claire et cordiale. Je leur ai simplement dit que dès qu’ils trouveraient une alternative, cette offre restait valable. L’offre a été faite dans l’intention de recruter un joueur qui plaît à la direction sportive et à l’entraîneur. Je pense que c’est vraiment un excellent joueur, nous maintenons une offre représentant un montant significatif, mais ce ne sera pas une offre illimitée », a-t-il ajouté.