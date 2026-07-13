À LA UNE DU 13 JUIL 2026
[10:00]ASSE Mercato : du nouveau est tombé dans le dossier Victor Bak !
[09:40]FC Nantes Mercato : Abline a un faible pour un club de L1, les Kita ont tranché pour Benhattab !
[09:20]Stade Rennais Mercato : c’est confirmé pour Martin Terrier !
[09:00]OM, RC Lens Mercato : nouveau coup de théâtre pour Malang Sarr à Marseille !
[08:40]FC Barcelone Mercato : Laporta annonce une nouvelle recrue et met un coup de pression à l’Atlético pour Alvarez
[08:20]PSG Mercato : ça brûle avec une deuxième recrue ?
[08:00]ASSE Mercato : le profil du remplaçant de Stassin voulu par Kilmer Sports a fuité !
[07:40]FC Nantes Mercato : la date de la signature de Corredor est connue !
[07:20]Stade Rennais Mercato : accord total pour Cresswell, c’est encore plus cher que prévu !
[07:00]OM Mercato : un nouveau club tente de hijack le transfert de Greenwood à Fenerbahçe !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone Mercato : Laporta annonce une nouvelle recrue et met un coup de pression à l’Atlético pour Alvarez

Par Fabien Chorlet - 13 Juil 2026, 08:40
Joan Laporta, le président du FC Barcelone

Le président du Barça, Joan Laporta, a fait le point ce dimanche soir sur plusieurs dossiers chauds du club catalan.

Ce dimanche soir, Joan Laporta s’est exprimé au micro de plusieurs médias espagnols. Le président du FC Barcelone a notamment confirmé la signature imminente de l’ailier droit du Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. « Nous sommes extrêmement enthousiastes, c’est un joueur dont nous sommes fans depuis longtemps. C’est un joueur dangereux et extrêmement rapide. De plus, je pense que Deco a géré l’accord de signature d’excellente manière », a-t-il confié. Après Anthony Gordon, Karim Adeyemi va donc bien devenir la deuxième recrue estivale du Barça.

« Notre offre pour Julian Alvarez n’est pas illimitée »

Joan Laporta a également été interrogé sur le dossier Julian Alvarez. « Nous avons fait une offre pour Julian Alvarez. Elle n’est pas illimitée. Nous préciserons l’échéance plus tard », a d’abord déclaré le président blaugrana au sujet de l’attaquant de l’Atlético Madrid.

« Je ne parlerai plus de ce sujet, car j’ai déjà dit tout ce que j’avais à dire. J’ai parlé avec Miguel Angel Gil, comme toujours, nous avons discuté de manière très claire et cordiale. Je leur ai simplement dit que dès qu’ils trouveraient une alternative, cette offre restait valable. L’offre a été faite dans l’intention de recruter un joueur qui plaît à la direction sportive et à l’entraîneur. Je pense que c’est vraiment un excellent joueur, nous maintenons une offre représentant un montant significatif, mais ce ne sera pas une offre illimitée », a-t-il ajouté.

FC Barcelone

Actu foot FC Barcelone : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Barcelone : toutes les infos foot