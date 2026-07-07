Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Révélation de la Coupe du Monde 2026 avec le Maroc, Neil El Aynaoui (AS Rome, 25 ans) figure bel et bien dans le viseur du FC Barcelone au mercato estival.

La Coupe du Monde 2026 continue de propulser Neil El Aynaoui sur le devant de la scène. Auteur de prestations remarquées avec le Maroc, l’ancien milieu de terrain du RC Lens attise désormais les convoitises des plus grands clubs européens.

Le FC Barcelone suit bien El Aynaoui

Selon Ekrem Konur, le FC Barcelone fait bien partie des formations qui suivent de très près le milieu de terrain de l’AS Rome. Le club catalan n’est toutefois pas seul sur le dossier. Toujours d’après la même source, Everton, Liverpool et Manchester United surveillent également l’évolution de l’international marocain.

Les Red Devils seraient même les derniers à avoir manifesté un intérêt concret pour le joueur de 25 ans. Face à cet engouement, l’AS Rome entend se montrer particulièrement ferme. Les dirigeants romains auraient déjà prévenu les clubs intéressés qu’une offre de 30 millions d’euros pourrait ne pas être suffisante pour ouvrir la porte à un transfert cet été.

Les enchères vont grimper au Mondial

Passé par le RC Lens avant de rejoindre l’Italie, El Aynaoui poursuit une progression impressionnante. Ses performances en Serie A, combinées à son excellent parcours en Coupe du Monde, ont considérablement renforcé sa valeur sur le marché.

Le FC Barcelone devra donc faire face à une rude concurrence anglaise s’il souhaite attirer le milieu marocain. Une chose est sûre : l’ancien Lensois figure désormais parmi les joueurs les plus convoités de ce mercato estival.