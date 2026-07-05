RC Lens Mercato : transfert déjà quasi acté pour Gift Links ?

Gift Links est toujours dans le viseur du RC Lens, et malgré les difficultés entre les clubs, les supporters affichent une confiance majoritaire quant à une issue favorable du dossier.

Le dossier Gift Links continue d’alimenter le mercato du RC Lens. Le piston gauche d’Aarhus GF, champion du Danemark, est dans le viseur des Sang et Or, mais les négociations restent bloquées entre les deux clubs malgré un intérêt réciproque.

Dans ce contexte, nos confrères de Lensois.com ont interrogé leurs lecteurs afin de connaître leur sentiment sur l’issue de cette piste. Et le résultat traduit une forme d’optimisme global, sans pour autant masquer certaines réserves.

Les supporters lensois convaincus que le dossier peut aboutir

Le sondage met en avant une tendance claire : une majorité de supporters croit en une issue positive.

62,33 % estiment que le transfert finira par se faire

estiment que le transfert finira par se faire 25,57 % déclarent être indifférents à ce dossier

déclarent être indifférents à ce dossier 12,10 % pensent qu’il faut abandonner la piste

Autrement dit, près de deux tiers des votants imaginent encore une signature de Gift Links à moyen terme, malgré les difficultés actuelles dans les discussions entre clubs.

Aarhus ferme la porte… pour l’instant

Si les supporters se montrent confiants, la situation sportive et contractuelle reste beaucoup plus complexe. Aarhus, qualifié pour les tours préliminaires de Ligue des Champions, ne semble pas disposé à céder facilement l’un de ses joueurs clés. Le club danois temporise et refuse pour le moment les propositions venues de Lens.

Le joueur, lui, serait déjà favorable à un départ et séduit par le projet proposé par le Racing, un élément qui entretient l’espoir côté artésien.

Entre les signaux positifs envoyés par le joueur et la fermeté actuelle d’Aarhus, le dossier reste ouvert. Mais du côté des supporters lensois, la tendance est claire : la patience domine, et l’idée d’une issue favorable reste majoritaire. Une confiance prudente, mais bien réelle.