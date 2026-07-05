À LA UNE DU 5 JUIL 2026
[11:00]ASSE : nouveau renfort pour Ian Cathro, il arrive tout droit de L1 ! 
[10:40]OM Mercato : Lorenzi défie déjà l’OL pour une première recrue surprise
[10:20]ASSE Mercato : énorme surprise pour Larsonneur, Cathro a déjà tranché !
[10:10]RC Lens Mercato : Gaël Kakuta tire sa révérence 
[10:00]RC Lens Mercato : Leca prêt à offrir le nouveau Khusanov à Toppmöller ?
[09:40]FC Barcelone Mercato : le Barça s’attaque à une star du PSG à la Coupe du Monde 
[09:20]Stade Rennais Mercato : un transfert au parfum de Gouiri bouclé à Rennes ! 
[09:00]OM Mercato : un grand nom de la Coupe du Monde 2026 déclare sa flamme à Genesio  
[08:40]ASSE Mercato : le FC Nantes reprend espoir pour Corredor ! 
[08:20]RC Lens Mercato : Risser vers un départ à 30 M€, il l’annonce ! 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens Mercato : Gaël Kakuta tire sa révérence 

Par Bastien Aubert - 5 Juil 2026, 10:10
Gaël Kakuta rigolant à son époque lensoise.
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

C’est une page du football français et lensois qui se tourne. À 35 ans, Gaël Kakuta a officiellement annoncé la fin de sa carrière professionnelle, après l’élimination de la RD Congo face à l’Angleterre en 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 (2-1).

Terminus pour Gaêl Kakuta. Formé au RC Lens, le milieu offensif aura marqué toute une génération par son talent précoce et son parcours atypique. Révélé très jeune comme l’un des plus grands espoirs de sa génération, il avait rejoint Chelsea en 2009, où il remporte notamment la Premier League 2010, avant de connaître une carrière faite de nombreux allers-retours entre clubs et championnats.

Passé par la France (Lens, Dijon, Amiens à plusieurs reprises), mais aussi par les Pays-Bas, l’Espagne, l’Italie, la Grèce ou encore l’Iran en fin de parcours, Kakuta a incarné le joueur globe-trotter, capable d’éclairs de génie mais parfois freiné par les blessures et l’instabilité sportive.

Kakuta raccroche à 35 ans

International avec la France en jeunes, il avait remporté l’Euro U19 en 2010 avant de finalement opter pour la RD Congo en 2017. Avec les Léopards, il totalise 31 sélections et aura participé à une dernière aventure mondiale symbolique, conclue donc sur cette élimination face à l’Angleterre.

Son annonce sur Instagram a été chargée d’émotion, marquant la fin d’un long cycle de 17 années au haut niveau. Un joueur à part, souvent attendu comme un crack mondial, qui laisse derrière lui une carrière contrastée mais respectée. Du côté du RC Lens, club formateur, cette retraite résonne comme un retour aux sources symbolique pour l’un des talents les plus marquants passés par La Gaillette.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos RC Lens : toutes les infos foot