Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

C’est une page du football français et lensois qui se tourne. À 35 ans, Gaël Kakuta a officiellement annoncé la fin de sa carrière professionnelle, après l’élimination de la RD Congo face à l’Angleterre en 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 (2-1).

Terminus pour Gaêl Kakuta. Formé au RC Lens, le milieu offensif aura marqué toute une génération par son talent précoce et son parcours atypique. Révélé très jeune comme l’un des plus grands espoirs de sa génération, il avait rejoint Chelsea en 2009, où il remporte notamment la Premier League 2010, avant de connaître une carrière faite de nombreux allers-retours entre clubs et championnats.

Passé par la France (Lens, Dijon, Amiens à plusieurs reprises), mais aussi par les Pays-Bas, l’Espagne, l’Italie, la Grèce ou encore l’Iran en fin de parcours, Kakuta a incarné le joueur globe-trotter, capable d’éclairs de génie mais parfois freiné par les blessures et l’instabilité sportive.

Kakuta raccroche à 35 ans

International avec la France en jeunes, il avait remporté l’Euro U19 en 2010 avant de finalement opter pour la RD Congo en 2017. Avec les Léopards, il totalise 31 sélections et aura participé à une dernière aventure mondiale symbolique, conclue donc sur cette élimination face à l’Angleterre.

Son annonce sur Instagram a été chargée d’émotion, marquant la fin d’un long cycle de 17 années au haut niveau. Un joueur à part, souvent attendu comme un crack mondial, qui laisse derrière lui une carrière contrastée mais respectée. Du côté du RC Lens, club formateur, cette retraite résonne comme un retour aux sources symbolique pour l’un des talents les plus marquants passés par La Gaillette.