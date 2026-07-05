Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le Stade Rennais est à deux doigts de frapper un nouveau coup sur le marché des transferts.

Le Stade Rennais continue de passer à la vitesse supérieure sur le marché des transferts. Alors que le club breton cherche encore à compléter plusieurs secteurs de jeu, un gros coup offensif est désormais en passe d’être bouclé.

Mayenda, 3e transfert le plus cher derrière Gouiri et Doku !

Selon Ouest-France, Eliezer Mayenda va s’engager avec le Stade Rennais pour les cinq prochaines saisons. Un investissement massif estimé à environ 21 millions d’euros, qui placerait l’attaquant de Sunderland dans le top 3 des plus gros transferts de l’histoire du club, derrière Amine Gouiri et Jérémy Doku.

Un signal fort envoyé par la direction rennaise, qui valide un projet ambitieux autour de Franck Haise. Le technicien breton, fraîchement installé sur le banc, semble déjà obtenir les moyens de façonner une équipe compétitive et tournée vers l’Europe.

Cresswell et Reynolds en salle d’attente ?

Dans le même temps, le Stade Rennais ne compte pas s’arrêter là. Le dossier du défenseur central Charlie Cresswell reste ouvert, mais les discussions avec Toulouse n’ont pour l’instant pas permis d’aboutir à un accord. Les exigences du club haut-garonnais freinent encore l’opération, même si le SRFC n’a pas totalement abandonné la piste.

Autre mouvement attendu en parallèle : l’arrivée du latéral américain Bryan Reynolds, qui viendrait renforcer les couloirs défensifs et apporter une solution supplémentaire dans un secteur jugé prioritaire. Avec ces différentes pistes, le mercato rennais prend clairement une tournure ambitieuse, entre gros investissements et reconstruction ciblée. Haise semble déjà poser ses bases pour une équipe capable de jouer les premiers rôles dès la saison à venir.