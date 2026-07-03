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FRANCE

Stade Rennais : après Mayenda, deux transferts en L1 imminents pour Franck Haise ?

Par Bastien Aubert - 3 Juil 2026, 13:20
Alidu Seidu (Stade Rennais)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Apprécié par Franck Haise, Alidu Seidu (26 ans) semble bien parti pour rebondir du cité du Toulouse FC sur ce mercato estival.

Le mercato estival du Stade Rennais continue de s’agiter dans le sens des arrivées… mais aussi des départs possibles. 

Seidu vers Toulouse, ça se confirme 

Après les discussions avancées autour de Charlie Cresswell – pour qui un transfert s’élevant à 25 millions d’euros, assorti de 3 millions d’euros de bonus est proche selon Foot Mercato – un autre dossier pourrait rapidement s’accélérer en défense : celui d’Alidu Seidu. Comme déjà évoqué plus tôt cette semaine, le défenseur ghanéen de 26 ans serait dans le viseur du Toulouse FC. 

Un mouvement qui pourrait s’inscrire dans une logique de remplacement, notamment si Djibril Sidibé venait à quitter le club. Ce jeu de chaises musicales en Ligue 1 pourrait donc accélérer la situation du Rennais, encore sous contrat jusqu’en 2029.

Haise l’apprécie mais… 

Alidu Seidu n’est pas un inconnu pour Franck Haise, qui apprécie son profil et son engagement. Mais malgré cette relation, son statut au Stade Rennais ne semble pas garanti pour la saison à venir. Pas forcément installé comme un titulaire indiscutable, le défenseur pourrait être ouvert à un nouveau projet où son rôle serait plus central.

Valorisé autour de 6 millions d’euros, Seidu représente une opportunité intéressante sur le marché de Ligue 1. Si Toulouse passe à l’action, le dossier pourrait vite évoluer, surtout si les mouvements en défense s’enchaînent. Le Stade Rennais, de son côté, reste concentré sur ses priorités du mercato, mais devra aussi gérer plusieurs situations individuelles dans son effectif.

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