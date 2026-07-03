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FRANCE

OM Mercato : McCourt a enfin trouvé un candidat pour renflouer les caisses du club

Par Bastien Aubert - 3 Juil 2026, 12:00
Frank McCourt à l'OM
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Frank McCourt, qui a encore remis la main à la poche pour renflouer les caisses de l’OM, peut désormais compter sur un allié de poids au mercato.

Le mercato de l’OM continue de s’animer autour de plusieurs dossiers entrants et sortants. En coulisses, le Genoa semble particulièrement actif sur le marché phocéen, avec plusieurs joueurs dans son viseur. Selon Gianluca Di Marzio, le club italien aurait notamment pris des renseignements sur deux éléments marseillais : Pierre-Emerick Aubameyang et Derek Cornelius.

Aubameyang vers un nouveau défi ?

Déjà sollicité dans le cadre d’un éventuel mouvement autour d’Hamed Junior Traoré, le Genoa aurait également sondé la situation de l’attaquant gabonais. Un départ ne serait pas exclu, même si le joueur reste une option d’expérience pour l’OM.

En cas de transfert, Marseille ne devrait pas viser une indemnité très élevée, mais plutôt un allègement significatif de sa masse salariale. L’ancien international figure en effet parmi les salaires importants du vestiaire.

Cornelius, profil suivi en Italie

Autre dossier évoqué : Derek Cornelius. Le défenseur canadien, remarqué notamment lors de la Coupe du Monde 2026, intéresserait également le club italien, qui cherche à renforcer son secteur défensif. Pour l’OM, ces pistes pourraient représenter des opportunités de rééquilibrage économique, dans un mercato où la gestion des salaires reste un enjeu majeur.

Entre ventes potentielles et réorganisation de l’effectif, l’OM continue de chercher un équilibre financier tout en préparant la saison à venir. Le Genoa, de son côté, semble prêt à jouer les opportunistes sur plusieurs dossiers.

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