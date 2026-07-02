OM Mercato : Aguerd sur le départ, un deal surprise avec un ancien de Ligue 1 imaginé !

Le club qatari d’Al-Sadd a approché l’OM pour Nayef Aguerd avec une offre insuffisante, incluant un ancien joueur de Ligue 1.

Le mercato de Nayef Aguerd pourrait bien animer l’été de l’OM. Pour rappel, le défenseur international marocain dispose d’une clause de sortie fixée à 15 millions d’euros, une somme qui permettrait à n’importe quel club de le recruter sans négociation directe avec l’OM.

Dans ce contexte, le club qatari d’Al-Sadd a récemment tenté sa chance pour attirer le joueur, selon Foot Mercato. Des échanges ont bien eu lieu entre les dirigeants marseillais et le club basé à Doha, mais l’opération n’a pas abouti.

Al-Sadd recalé sur le dossier Aguerd

Le problème est simple : Al-Sadd n’était pas en mesure de s’aligner sur les 15 millions d’euros demandés pour activer la clause du défenseur marseillais. Face à ce refus implicite, le club qatari a rapidement changé de stratégie.

Selon les informations rapportées par Foot Mercato, Al-Sadd s’est ensuite retiré du dossier Aguerd pour se concentrer sur d’autres profils défensifs plus accessibles financièrement, notamment Alessio Romagnoli, finalement privilégié par la formation du Qatar Stars League.

Une piste d’échange évoquée avec Mohamed Camara

Lors des discussions entre les deux clubs, une formule alternative avait toutefois été envisagée. Il était question d’un possible échange incluant le milieu de terrain malien Mohamed Camara, ancien de Monaco, accompagné d’une compensation financière.

Une option qui n’a pas convaincu l’OM, peu enclin à se séparer de son défenseur central dans ces conditions, surtout pour un élément clé de son dispositif.

Un avenir toujours ouvert pour Aguerd

Arrivé à Marseille pour stabiliser la défense, Nayef Aguerd reste sous contrat longue durée. Mais la présence de cette clause à 15 M€ continue d’alimenter les spéculations autour de son avenir.

Plusieurs clubs européens et du Golfe surveillent toujours la situation du joueur, dont la valeur et l’expérience internationale en font une cible de choix sur le marché.