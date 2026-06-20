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FRANCE

OM Mercato : énorme coup de tonnerre pour l’avenir de Nayef Aguerd !

Par William Tertrin - 20 Juin 2026, 16:20

L’avenir de Nayef Aguerd à l’Olympique de Marseille semble plus incertain que jamais.

Le mercato estival de l’OM pourrait être marqué par un dossier inattendu. Contrairement à ce qui a pu être annoncé, l’avenir de Nayef Aguerd serait en réalité loin d’être garanti à Marseille, malgré son statut de cadre.

Arrivé à l’été 2025 en provenance de West Ham pour environ 23 millions d’euros, l’international marocain de 30 ans n’a disputé qu’une saison en dents de scie sous le maillot olympien, freinée notamment par des pépins physiques et une régularité difficile à installer. Au total, il n’aurait pris part qu’à 22 rencontres toutes compétitions confondues sur l’exercice écoulé.

Une clause qui change tout

Le dossier prend une tournure encore plus sensible avec la révélation d’une clause libératoire estimée à 15 millions d’euros, incluse dans son contrat. Cette disposition permettrait à certains clubs de s’attacher ses services dès cet été, sans négociation directe avec l’OM.

Une situation contractuelle qui fragilise la position du club phocéen, d’autant que plusieurs écuries européennes et du Golfe surveilleraient déjà de près l’évolution du dossier.

L’entourage du joueur en action

Autre élément marquant : l’entourage de Nayef Aguerd travaillerait déjà activement à la recherche d’une nouvelle destination pour le défenseur, selon La Minute OM. Une démarche qui confirme que son avenir à Marseille est loin d’être assuré, malgré les plans initiaux du club qui envisageait de bâtir sa défense autour de lui.

Ce potentiel départ s’ajoute à un mercato déjà animé du côté de la Commanderie. Pour l’OM, perdre un joueur recruté comme pilier défensif après seulement une saison représenterait un véritable revers sportif et stratégique.

Reste désormais à savoir si une offre sera activée dans les prochaines semaines… ou si Marseille réussira à conserver son défenseur central pour la saison à venir.

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