RC Lens, Stade Rennais Mercato : c’est confirmé pour Warren Bondo !

Déjà annoncé dans le viseur du RC Lens et du Stade Rennais, Warren Bondo susciterait bien l’intérêt des deux clubs français, mais également du LOSC.

Depuis le début du mercato, le nom de Warren Bondo a été associé à plusieurs clubs de Ligue 1, dont le RC Lens et le Stade Rennais. Barré par une forte concurrence à l’AC Milan, le milieu de terrain français serait bien dans le viseur des Sang et Or et des Rennais cet été. C’est ce qu’a confirmé ce mercredi soir Foot Mercato, qui précise que le LOSC serait également venu aux renseignements pour l’ancien Nancéien.

Le LOSC concurrence le RC Lens et Rennes pour Bondo

« Le milieu de 22 ans, barré par la concurrence à l’AC Milan, fait l’objet de nombreux intérêts, notamment en Ligue 1. Selon nos informations, Lille est venu aux renseignements il y a quelques jours. Lens et le Stade Rennais sont aussi intéressés par le profil du milieu de 22 ans, dont le contrat court jusqu’en 2029 à Milan », expliquent nos confrères.

Warren Bondo sort d’une saison passée en prêt du côté de la Cremonese, où il a pu retrouver du temps de jeu après avoir été peu utilisé à l’AC Milan. Le milieu français a ainsi enchaîné davantage de rencontres sous les couleurs du club lombard et retrouvé une certaine continuité. Une expérience qui lui a permis de se relancer, même s’il reste aujourd’hui barré par une forte concurrence à Milan. À 22 ans, un retour en Ligue 1 pourrait désormais lui permettre de poursuivre sur cette dynamique et de s’installer durablement comme titulaire.