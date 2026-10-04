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FRANCE

OL : coup dur pour Fonseca avant le RC Lens ?

Par Fabien Chorlet - 4 Oct 2026, 12:30
Nicolas Tagliafico (OL)


Nicolás Tagliafico est très incertain avec l’OL pour le choc face au RC Lens vendredi prochain à Bollaert.

Une fois la trêve internationale terminée, le RC Lens et l’Olympique Lyonnais ouvriront la 6e journée de Ligue 1 par un choc à Bollaert, vendredi prochain à 20h45. Une rencontre importante entre deux équipes qui connaissent des débuts de saison bien différents : les Sang et Or occupent actuellement la 15e place du classement, tandis que l’OL pointe au deuxième rang. Mais Paulo Fonseca pourrait devoir composer avec une absence importante pour ce déplacement dans l’Artois.

Tagliafico toujours en reprise avec l’Argentine

Absent lors de la large victoire de l’OL face au Stade Rennais (4-0) en raison d’une blessure musculaire, Nicolás Tagliafico a malgré tout rejoint la sélection argentine pendant la trêve internationale. Mais le latéral gauche lyonnais n’est pas encore totalement remis. Toujours en phase de reprise, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam n’était une nouvelle fois pas présent sur la feuille de match lors de la victoire de l’Argentine face au Burkina Faso (7-0), ce samedi. Selon Olympique-et-Lyonnais, le champion du monde 2022 travaillerait principalement de manière individuelle depuis le début du rassemblement.

Tagliafico très incertain pour RC Lens – OL !

Nicolás Tagliafico pourrait éventuellement retrouver quelques minutes face au Bénin, dans la nuit de mardi à mercredi (1h), à l’occasion du dernier match de Lionel Messi avec l’Albiceleste. Mais même dans ce scénario, l’Argentin ne devrait rentrer à Lyon que jeudi, soit seulement 24 heures avant le déplacement à Lens. Entre sa blessure musculaire, son manque de rythme et ce retour tardif de sélection, sa présence à Bollaert apparaît donc incertaine. Paulo Fonseca pourrait ainsi être contraint de se passer de son latéral gauche pour le choc RC LensOL.

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