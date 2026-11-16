OL : une perte de plusieurs millions d’euros, le Groupama Stadium se vide !

Nouvelle inquiétude pour l’Olympique Lyonnais ! Alors que les finances du club restent fragiles, les supporters désertent progressivement les tribunes du Groupama Stadium. Avec 9 000 spectateurs de moins en moyenne et près de 2 millions d’euros de recettes envolés en seulement trois rencontres de Ligue 1, la situation commence à devenir préoccupante pour les dirigeants lyonnais.

Les mauvaises nouvelles continuent de s’accumuler sur le plan financier à l’OL. Malgré les efforts entrepris ces derniers mois pour redresser les comptes, le club rhodanien doit désormais faire face à une nouvelle difficulté : la baisse de fréquentation de son stade.

Selon les informations d’Olympique et Lyonnais, relayées par Foot01, le dernier bilan trimestriel publié par OL Groupe révèle une chute importante des recettes de billetterie en championnat. Un phénomène qui pourrait peser lourd dans les finances lyonnaises si la tendance venait à se confirmer au fil de la saison.

9 000 supporters en moins, l’OL perd près de 2 millions d’euros !

Les chiffres ont de quoi faire grincer des dents dans les bureaux du Groupama Stadium. Sur ses trois premières rencontres à domicile en Ligue 1, l’OL a accueilli en moyenne 39 679 spectateurs, contre 48 785 à la même période la saison dernière. Soit une baisse de plus de 9 000 personnes par match, représentant une diminution de fréquentation de 19 %.

Et les conséquences financières sont immédiates. Les recettes de billetterie liées au championnat sont passées de 6,2 millions d’euros à seulement 4,3 millions d’euros. Une chute de 31 %, soit 1,9 million d’euros de manque à gagner en seulement trois matchs !

Une situation particulièrement délicate pour un club qui cherche toujours à stabiliser ses finances et à retrouver une marge de manœuvre sur le marché des transferts.

Mais comment expliquer une telle désaffection ?

Le calendrier et une nouvelle dépense pointés du doigt !

Du côté de la direction lyonnaise, plusieurs éléments sont avancés pour expliquer cette baisse spectaculaire. Le premier concerne le calendrier des rencontres disputées au Groupama Stadium.

Cette saison, les hommes de Guillermo Vicens ont reçu Le Havre, Auxerre et Rennes lors de leurs trois premiers matchs à domicile. Des affiches moins prestigieuses que celles de l’exercice précédent, notamment lorsque l’OL avait accueilli l’OM dès sa deuxième réception, devant 52 095 spectateurs.

Mais un autre facteur pourrait également avoir refroidi certains supporters. Désormais, les navettes reliant certains parkings relais au Groupama Stadium ne sont plus gratuites, avec un tarif pouvant atteindre 12,50 euros. Une dépense supplémentaire qui vient s’ajouter au prix du billet et aux autres frais liés à une soirée au stade.

Si aucun lien direct n’est encore établi entre cette nouvelle tarification et la baisse de fréquentation, elle constitue une explication possible à cette tendance inquiétante.

Pour l’OL, l’enjeu est désormais de taille. Alors que le club a besoin de maximiser ses revenus pour poursuivre son redressement financier, voir les tribunes se dégarnir représente un signal préoccupant.

Reste à savoir si les prochaines grandes affiches permettront de faire revenir les supporters en masse au Groupama Stadium. Car si cette tendance se prolonge sur l’ensemble de la saison, la facture pourrait devenir particulièrement salée pour les finances lyonnaises.