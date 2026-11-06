Pronostic Brest – OL (08/11) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la 10e journée de Ligue 1 entre le Stade Brestois et l’OL, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après avoir décroché un bon match nul jeudi sur la pelouse de la Real Sociedad (1-1) en Ligue Europa, pour son premier match depuis le départ de Paulo Fonseca au Sporting Portugal, l’Olympique Lyonnais se déplace ce dimanche (17h15) sur le terrain du Stade Brestois, à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1.

Ligue 1 – Stade Brestois vs OL

Dimanche 8 novembre 2026 · 17h15 · Stade Francis-Le Blé

Stade Brestois : confirmer son regain de forme à domicile

Le Stade Brestois aborde cette dixième journée de Ligue 1 avec l’ambition de poursuivre sa remontée au classement. Dixième avec 12 points après neuf rencontres, le club breton présente un bilan parfaitement équilibré de trois victoires, trois matchs nuls et trois défaites. Une irrégularité qui empêche pour le moment les Brestois de se rapprocher des premières places, malgré plusieurs prestations encourageantes depuis le début de la saison.

Les hommes de Julien Lachuer restent toutefois sur une victoire importante lors de leur déplacement à Lorient (2-0). Un succès qui leur a permis de retrouver de la confiance après leur défaite contre l’OGC Nice (1-2). Avant cela, les Bretons avaient notamment obtenu un match nul sur la pelouse du LOSC (1-1) et largement dominé Angers (5-1), preuve de leur capacité à rivaliser avec différentes formations du championnat.

Sur le plan offensif, Brest dispose de sérieux arguments. Avec 16 buts inscrits en neuf journées, les Finistériens affichent une moyenne proche de deux réalisations par rencontre. Leur capacité à se projeter rapidement vers l’avant et à multiplier les situations dangereuses pourrait leur permettre de mettre en difficulté une équipe lyonnaise qui a connu plusieurs changements ces derniers jours.

La présence de Ludovic Ajorque représente notamment un atout important pour les Brestois. Grâce à son gabarit, son jeu aérien et sa faculté à conserver le ballon, l’avant-centre français peut offrir de nombreux points d’appui à ses partenaires. Ses qualités pourraient être particulièrement précieuses face à une défense lyonnaise qui devra faire preuve de vigilance dans les duels et sur les centres.

Au milieu de terrain, Brest devra également répondre présent dans l’engagement. Face à une équipe lyonnaise qui possède plusieurs joueurs techniques capables de faire la différence entre les lignes, les Bretons auront intérêt à réduire les espaces et à imposer une forte intensité dans les duels. La récupération du ballon pourrait constituer l’une des principales clés de cette rencontre.

L’avantage du terrain pourrait aussi peser dans la balance. Au stade Francis-Le Blé, les Brestois tenteront de profiter du soutien de leurs supporters pour mettre rapidement les Lyonnais sous pression. Une bonne entame serait idéale pour installer le doute chez des visiteurs qui ont disputé une rencontre européenne seulement trois jours auparavant.

Enfin, une victoire face à l’OL permettrait à Brest de réaliser une excellente opération comptable et de se rapprocher du haut de tableau. Face à une formation actuellement sur le podium, les Bretons auront l’occasion de mesurer leurs ambitions et de confirmer leur capacité à rivaliser avec les meilleures équipes du championnat.

Olympique Lyonnais : poursuivre la transition après le départ de Fonseca

L’Olympique Lyonnais traverse une période particulière depuis le départ de Paulo Fonseca au Sporting Portugal. Désormais dirigés provisoirement par Jorge Maciel, les Gones doivent rapidement trouver de nouveaux repères tout en maintenant leurs ambitions sportives. Troisièmes de Ligue 1 avec 17 points après neuf journées, ils restent bien placés dans la course au podium et ne peuvent pas se permettre de perdre trop de terrain sur leurs concurrents.

Le déplacement de jeudi sur la pelouse de la Real Sociedad (1-1) a constitué un premier test encourageant pour les Lyonnais. Malgré le changement intervenu sur leur banc, ils sont parvenus à ramener un point d’Espagne dans une rencontre européenne exigeante. Ce résultat pourrait leur permettre d’aborder la suite avec davantage de sérénité, même si plusieurs ajustements restent nécessaires.

En championnat, l’OL affiche un bilan de cinq victoires, deux matchs nuls et deux défaites. Une régularité intéressante qui lui permet de figurer parmi les premières équipes du classement. Les Rhodaniens doivent désormais confirmer leur solidité dans un contexte inhabituel, alors que la transition sur le banc pourrait avoir des conséquences sur les choix tactiques et la gestion de l’effectif.

L’un des principaux défis de Jorge Maciel sera de préserver les automatismes développés depuis le début de la saison. Avec seulement quelques jours pour préparer ce déplacement, l’entraîneur intérimaire ne devrait pas bouleverser l’organisation de son équipe. L’objectif sera plutôt de conserver les principes collectifs tout en apportant les ajustements nécessaires pour répondre aux caractéristiques du Stade Brestois.

L’OL devra toutefois composer avec plusieurs absences importantes. Loïs Openda, Pavel Šulc, Ernest Nuamah, Tyler Morton et Moussa Niakhaté figurent notamment parmi les joueurs annoncés indisponibles. Ces forfaits pourraient réduire les possibilités de rotation et obliger le staff lyonnais à s’appuyer sur certains jeunes éléments pour maintenir un niveau de compétitivité élevé. Arena Rete

La gestion de la fatigue pourrait également représenter un enjeu majeur. Après leur déplacement européen en Espagne, les Lyonnais disposent de peu de temps pour récupérer avant d’affronter une équipe brestoise qui cherchera à imposer un rythme soutenu. Jorge Maciel devra donc trouver le bon équilibre entre fraîcheur physique et continuité collective.

Dans le jeu, les Gones possèdent néanmoins des qualités intéressantes. Leur capacité à faire circuler le ballon et à se projeter rapidement vers l’avant pourrait leur permettre de créer des décalages face au bloc brestois. Mais ils devront se montrer particulièrement attentifs aux pertes de balle, car les Bretons disposent des armes nécessaires pour exploiter les espaces laissés dans leur dos.

Un succès à Brest permettrait à l’OL de conforter sa troisième place et de poursuivre sa bonne dynamique malgré le changement d’entraîneur. À l’inverse, une défaite pourrait fragiliser sa position sur le podium avant la trêve internationale. Les Lyonnais auront donc tout intérêt à aborder cette rencontre avec sérieux pour confirmer leur statut de prétendant aux premières places.

Les confrontations entre les deux équipes

Les rencontres entre le Stade Brestois et l’Olympique Lyonnais ont régulièrement offert des oppositions intéressantes ces dernières saisons. Si l’OL possède historiquement un palmarès et une expérience supérieurs, les Brestois ont démontré leur capacité à rivaliser avec les formations les plus ambitieuses du championnat, notamment lorsqu’ils évoluent devant leur public.

Le stade Francis-Le Blé représente un déplacement souvent délicat pour les équipes adverses. Dans une enceinte où la proximité des tribunes contribue à créer une atmosphère particulière, les Brestois peuvent s’appuyer sur leur engagement collectif et leur intensité pour bousculer des formations théoriquement mieux armées.

Pour cette nouvelle confrontation, le contexte pourrait favoriser une rencontre ouverte. Brest cherchera à confirmer sa victoire à Lorient, tandis que Lyon voudra poursuivre sa transition sans perdre de points dans la course au podium. Les deux équipes devraient donc avoir des arguments à faire valoir, aussi bien dans la maîtrise du ballon que dans les transitions offensives.

Les compositions probables

La compo probable du Stade Brestois : Selvik – Lala, Tousart, Lloris, Locko – Chotard, Magnetti – Baldé, Doumbia, Mboup – Ajorque.

Absents : Le Guen, Chardonnet (blessés, reprise).

La compo probable de l’OL : Greif – Athekame, Bacher, Kluivert, Abner – Nartey, Tessmann, Tolisso – Boudache, Merah, Duranville.

Absents : Ouédraogo, Openda, Sulc, Morton (blessés).

Incertains : Niakhaté, Nuamah (blessés, reprise).

Les joueurs à suivre

Ludovic Ajorque (Stade Brestois) : L’avant-centre français pourrait être l’un des principaux dangers pour la défense lyonnaise. Grâce à sa puissance physique et à son excellent jeu de tête, Ludovic Ajorque représente un point d’appui précieux dans le secteur offensif brestois. Sa capacité à remporter les duels aériens et à conserver le ballon pourrait permettre aux Bretons de faire remonter leur bloc et de multiplier les situations dangereuses. Face à une défense lyonnaise qui devra composer avec plusieurs absences, l’ancien Strasbourgeois pourrait avoir un rôle déterminant, notamment sur les centres et les coups de pied arrêtés.

Corentin Tolisso (OL) : Dans cette période de transition, Corentin Tolisso pourrait jouer un rôle essentiel pour l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain français possède l’expérience nécessaire pour guider ses partenaires dans une rencontre qui s’annonce exigeante. Sa qualité de passe, son intelligence de jeu et sa capacité à se projeter vers la surface adverse constituent des atouts importants pour les Gones. Face à une équipe brestoise qui cherchera à imposer un fort engagement physique, Tolisso devra notamment permettre à l’OL de conserver une certaine maîtrise au milieu de terrain et de trouver des solutions pour alimenter ses attaquants.

Notre pronostic pour Stade Brestois – OL

Cette rencontre entre le Stade Brestois et l’Olympique Lyonnais s’annonce particulièrement intéressante entre deux formations aux ambitions différentes. Dixième avec 12 points, Brest souhaite se rapprocher de la première partie du classement, tandis que l’OL, troisième avec 17 unités, entend consolider sa place sur le podium avant la trêve internationale.

Les Brestois abordent ce rendez-vous avec une confiance retrouvée après leur victoire sur la pelouse du FC Lorient (2-0). Les hommes de Julien Lachuer ont notamment réussi à préserver leur cage inviolée pour la première fois de la saison. Un progrès défensif important, alors que le club breton avait jusque-là rencontré des difficultés à contenir les offensives adverses.

Cependant, les performances brestoises à domicile restent contrastées. Avec une seule victoire lors de leurs quatre premières réceptions en championnat, les Finistériens peinent encore à faire du stade Francis-Le Blé une véritable forteresse. Leur large succès contre Angers (5-1) a néanmoins démontré qu’ils pouvaient se montrer particulièrement dangereux devant leur public.

Ludovic Ajorque pourrait jouer un rôle déterminant dans cette rencontre. Buteur contre Nice puis Lorient, l’attaquant brestois a été décisif lors de trois des quatre dernières journées de Ligue 1. Sa présence physique et son efficacité devant le but pourraient poser des problèmes à une défense lyonnaise qui devra notamment surveiller les centres et les coups de pied arrêtés.

De son côté, l’Olympique Lyonnais possède de solides arguments pour espérer ramener les trois points de Bretagne. Troisièmes au classement, les Gones restent sur une victoire contre Angers (2-0) en championnat, suivie d’un match nul encourageant sur la pelouse de la Real Sociedad (1-1) en Ligue Europa. Deux résultats qui témoignent de leur capacité à rester compétitifs malgré le départ de Paulo Fonseca.

La solidité défensive représente l’un des principaux atouts lyonnais. Avec seulement sept buts encaissés en neuf journées, l’OL possède l’une des meilleures défenses de Ligue 1. Une statistique qui pourrait faire la différence face à une équipe brestoise capable de se montrer dangereuse offensivement, mais qui n’affiche pas toujours la même efficacité d’une rencontre à l’autre.

Les nombreuses absences pourraient toutefois compliquer la tâche des Rhodaniens. Privé notamment de Loïs Openda, Pavel Šulc et Tyler Morton, Jorge Maciel pourrait également devoir se passer d’Ernest Nuamah et de Moussa Niakhaté, incertains pour cette rencontre. Des indisponibilités qui limitent les possibilités offensives et défensives de l’entraîneur intérimaire lyonnais.

Dans ce contexte, Corentin Tolisso devrait une nouvelle fois occuper une place centrale. Buteur lors des deux dernières rencontres de son équipe, le capitaine lyonnais totalise deux buts et trois passes décisives en championnat. Son expérience et son influence dans le jeu pourraient permettre aux Gones de faire la différence dans les moments importants.

L’autre facteur à prendre en compte concerne la fatigue. Après leur déplacement européen en Espagne jeudi, les Lyonnais disposent de seulement trois jours pour préparer cette rencontre. Brest, qui n’a pas disputé de match en semaine, pourrait profiter de cet avantage physique pour imposer une forte intensité, notamment en début de rencontre.

Malgré ces éléments, l’OL semble disposer d’un léger avantage grâce à sa régularité et à sa solidité collective. Les Brestois auront néanmoins les moyens de poser des problèmes aux Lyonnais, particulièrement si Ludovic Ajorque parvient à exploiter les espaces dans la défense adverse. Nous imaginons donc une rencontre disputée, avec des occasions des deux côtés, mais une formation rhodanienne capable de faire la différence.

Les cotes de Stade Brestois – OL

Résultat Cote Victoire du Stade Brestois 2,75 Match nul 3,50 Victoire de l’OL 2,45

Notre pronostic : victoire de l’OL, cotée à 2,45.

Pour cette rencontre, nous misons sur une victoire de l’Olympique Lyonnais face au Stade Brestois. Troisièmes de Ligue 1 après neuf journées, les Gones ont montré une certaine régularité depuis le début de la saison et restent sur deux résultats encourageants contre Angers (2-0) et la Real Sociedad (1-1). Malgré le départ de Paulo Fonseca, les Lyonnais semblent avoir les ressources nécessaires pour poursuivre leur bonne dynamique sous les ordres de Jorge Maciel.

Le Stade Brestois possède toutefois plusieurs arguments pour inquiéter l’OL. Vainqueurs de Lorient (2-0) le week-end dernier, les Bretons pourront notamment compter sur Ludovic Ajorque, en forme ces dernières semaines. Mais leurs difficultés à domicile depuis le début de la saison, avec une seule victoire en quatre rencontres, pourraient peser face à une équipe lyonnaise qui possède l’une des meilleures défenses du championnat.

Malgré plusieurs absences importantes et la fatigue accumulée en Ligue Europa, nous pensons que l’OL parviendra à faire parler sa solidité collective et son expérience pour prendre le dessus. Dans une rencontre qui pourrait rester indécise jusqu’aux dernières minutes, les Lyonnais devraient avoir les moyens de faire la différence et de conforter leur troisième place au classement avant la trêve internationale.

Notre score : Stade Brestois 1-2 OL.