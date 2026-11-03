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OL : Fonseca attendu à Lisbonne ce mardi, le contrat de son successeur a fuité !

Par Fabien Chorlet - 3 Nov 2026, 16:00
Paulo Fonseca (OL)

Alors que Paulo Fonseca devrait prendre la direction ce mardi du Sporting Portugal, l’OL aurait bien avancé sur le dossier de son successeur.

Comme attendu, Paulo Fonseca devrait bien quitter son poste d’entraîneur de l’Olympique Lyonnais en pleine saison pour rejoindre le Sporting Portugal, son club de cœur.

Paulo Fonseca attendu à Lisbonne ce mardi ?

Selon les informations de Foot Mercato, Paulo Fonseca devrait s’engager jusqu’en juin 2030 avec le Sporting Portugal. L’ancien entraîneur du LOSC pourrait même s’envoler dès ce mardi après-midi pour Lisbonne afin de finaliser son arrivée. Un départ qui marquerait la fin de son aventure sur le banc de l’Olympique Lyonnais, alors que la saison est encore loin d’être terminée. Le technicien portugais s’apprêterait ainsi à retrouver son pays natal et à relever un nouveau défi à la tête du club lisboète.

Un contrat jusqu’en 2029 pour Carlos Vicens à l’OL ?

Pour succéder à Paulo Fonseca, l’Olympique Lyonnais aurait fait de Carlos Vicens sa priorité. Libre depuis son limogeage de Braga en octobre dernier, l’entraîneur espagnol tiendrait actuellement la corde pour prendre les commandes de l’équipe lyonnaise. Le technicien pourrait signer un contrat de deux ans et demi, soit jusqu’en juin 2029, avec le club rhodanien. Reste désormais à savoir si les discussions aboutiront rapidement.

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