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OL : accord trouvé pour le départ de Fonseca au Sporting Portugal !

Par William Tertrin - 1 Nov 2026, 21:40
Paulo Fonseca (OL)

Paulo Fonseca se rapproche du Sporting CP. Selon Santi Aouna, un accord verbal a été trouvé entre l’entraîneur portugais et le club lisboète, qui s’active pour finaliser son arrivée.

Le dossier Paulo Fonseca prend une nouvelle dimension. D’après les informations de Santi Aouna, journaliste de Foot Mercato, un accord verbal a été trouvé entre l’actuel entraîneur de l’OL et le Sporting CP.

Les discussions avancent également entre les deux clubs. L’Olympique Lyonnais et la formation portugaise travaillent sur les derniers détails d’un accord afin de permettre au technicien de rejoindre Lisbonne.

Rui Borges sur le départ, Fonseca attendu dès mardi ?

En parallèle, le Sporting CP s’occupe de la situation de Rui Borges. Le club portugais finalise la résiliation du contrat de son entraîneur afin de libérer la place pour Paulo Fonseca.

L’objectif serait de permettre au technicien de prendre place sur le banc dès la prochaine rencontre face au Shakhtar Donetsk, prévue ce mardi à 18h45. Si les derniers détails sont rapidement réglés, le Sporting pourrait donc officialiser un changement majeur à la tête de son équipe.

Pour Paulo Fonseca, ce retour au Portugal représenterait une nouvelle étape dans sa carrière, après ses expériences à l’étranger et son passage à l’Olympique Lyonnais, qui vient de gagner 2-0 contre Angers.

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