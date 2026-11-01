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OM – Toulouse (2-0) : quatre à la suite, les notes des Marseillais 

Par Bastien Aubert - 1 Nov 2026, 22:40
L'OM s'est imposé contre Toulouse

En équipe, l’OM s’est imposé contre le Toulouse FC (2-0) lors de la 9e journée de Ligue 1 pour remonter au 6e rang du classement. Les notes des Marseillais.

Jeffrey De Lange 7

La main chaude. Le gardien néerlandais sort du pied la première occasion toulousaine, oeuvre de Jörgensen (12e). Battu par Russell-Rowe, il est sauvé par Egan-Riley (33e) et gagne ensuite du visage son duel avec l’attaquant canadien (39e). Encore décisif sur une reprise de ce dernier à bout portant (47e).

Emerson Palmieri (non noté)

Touché rapidement suite à un contact rugueux, l’Italo-Brésilien a laissé sa place à Ulisses Garcia (18e). S’il rate rate totalement son premier centre, le Suisse a plutôt bien verrouillé son couloir. Encore un peu tendre sur le plan offensif (5).

Nayef Aguerd 6

Une mauvaise intervention devant sa surface aurait pu coûter cher à son équipe (12e). Sur un corner repris de la tête, Aguerd était à deux doigts du 3-0 sans un arrêt miraculeux de Restes sur sa ligne (41e).

CJ Egan-Riley 6

Mis à mal par le duo Tengstedt-Russel-Rowe, défenseur anglais a tenu le choc. Il seconde bien De Lange pour sauver le but du 1-2 sur sa ligne et coupe une contre-attaque qui pouvait faire mal (65e).

Timothy Weah 5

L’international américain a mis du temps à combiner avec son compère Harit pour prendre son couloir mais il a été au diapason pour annihiler quelques offensives adverses. Un peu lâche au marquage.

Tochukwu Nnadi 5

Le Nigérian avait sorti la cisaille ce soir ! Et aussi le boucler, puisqu’il s’est interposé de sa personne pour contrer une frappe de Tengstedt qui filait au but (12e). Poison dans l’entrejeu, il a gagné ses duels. Remplacé par Gomes (86e).

Pierre-Emile Höjbjerg 6

Sans être génial, le milieu danois en impose. Omniprésent, Höjbjerg est précieux dans ses récupérations et sa manière de gérer les temps faibles de son équipe. Et il y en a eu en seconde période.

Himad Abdelli 4

Meilleur Marseillais de ces derniers matches, Abdelli a été moins inspiré. En témoigne sa gourmandise sur ce petit lob à 2-0 alors qu’il y avait mieux à faire pour enfoncer le clou (28e). Remplacé par Kondogbia (72e).

Igor Paixao 5

Peu en réussite sur son côté, il s’est réaxé pour offrir une passe décisive improbable de la tête pour Gouiri (25e). Comment peut-il mettre sa tête sur le poteau à bout portant (60e) ?

Amine Harit 7

Buteur sur son premier ballon, d’un subtil intérieur du gauche (1e), le Marocain a régalé avec des gestes et une envie de jouer de l’avant. Le ballon lui a collé au pied tout du long. Remplacé par Bezahaf (72e).

Amine Gouiri 7

Quel début canon ! Délicieux passeur décisif sur son premier ballon, l’international algérien a doublé la mise seul comme un grand (25e). Il s’est démultiplié et a fait admirer quelques gestes techniques de classe. Remplacé par Maupay, sifflé par le Vélodrome (86e).

Bastien Aubert, au Vélodrome

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