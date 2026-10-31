OM : une nouvelle signature actée, Longoria dans la boucle !

L’OM renforce son implication dans SOCCER IMMO : le club phocéen devient officiellement gérant de la société, après le départ de Pablo Longoria de ses fonctions de dirigeant.

C’est une évolution qui mérite l’attention des supporters marseillais. D’après les dernières modifications déclarées au registre des entreprises, Pablo Longoria a quitté ses fonctions de gérant de SOCCER IMMO le 30 octobre. Dans le même temps, l’Olympique de Marseille récupère directement cette responsabilité.

Jusqu’ici, le club phocéen figurait déjà parmi les associés indéfiniment responsables de cette société, et ce depuis le 30 mars 2026 selon les informations communiquées. Il franchit désormais une nouvelle étape en devenant également son gérant.

SOCCER IMMO, une société liée au patrimoine immobilier marseillais

Créée en 1999, SOCCER IMMO est une société civile immobilière (SCI) dont l’activité déclarée concerne notamment l’acquisition, la construction et la gestion de terrains et d’immeubles.

Ce changement n’est donc pas anodin dans l’organisation administrative du club. En prenant directement la gérance, l’OM assume désormais un rôle opérationnel dans la gestion de cette structure immobilière, au-delà de sa position d’associé.

Un signal supplémentaire dans la réorganisation du club ?

Le calendrier interpelle également. Cette évolution intervient quelques mois après le départ de Pablo Longoria de la présidence du directoire de l’OM. Son départ de la gérance de SOCCER IMMO marque donc une nouvelle étape dans la séparation de ses anciennes responsabilités avec l’environnement administratif du club.

La modification a été publiée au Bodacc B du 31 octobre 2026, sous le numéro 20260210, annonce 591. Elle officialise l’OM comme gérant et associé indéfiniment responsable de SOCCER IMMO. Le siège social a également été transféré au 480 avenue du Prado, dans le 8e arrondissement de Marseille.

Une chose est certaine : l’Olympique de Marseille prend désormais directement les commandes de SOCCER IMMO. Un mouvement administratif supplémentaire à suivre dans la nouvelle organisation du club phocéen.