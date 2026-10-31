À LA UNE DU 31 OCT 2026
[18:00]FC Nantes : Paulo Tavares sort du silence et humilie Poirier après Clermont !
[17:40]RC Lens : nouveau coup de massue après la défaite face au LOSC
[17:20]PSG Mercato : Luis Enrique s’est fait avoir, le cadeau empoisonné venu du FC Barcelone !
[17:00]ASSE Mercato : un très gros coup estampillé Ligue 2 confirmé !
[16:40]OM : une nouvelle signature actée, Longoria dans la boucle !
[16:20]RC Lens Mercato : le couperet est tombé pour Todibo à l’OM
[16:00]PSG : pluie de mauvaises nouvelles avant Villarreal 
[15:40]Vente FC Nantes : excellente nouvelle pour un plan B à Tavares ! 
[15:20]ASSE : tremblement de terre pour Jakob Breum avant Guingamp ! 
[15:00]PSG Mercato : deux signatures sur le feu, le Stade Rennais enrage ! 

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : une nouvelle signature actée, Longoria dans la boucle !

Par William Tertrin - 31 Oct 2026, 16:40

L’OM renforce son implication dans SOCCER IMMO : le club phocéen devient officiellement gérant de la société, après le départ de Pablo Longoria de ses fonctions de dirigeant.

C’est une évolution qui mérite l’attention des supporters marseillais. D’après les dernières modifications déclarées au registre des entreprises, Pablo Longoria a quitté ses fonctions de gérant de SOCCER IMMO le 30 octobre. Dans le même temps, l’Olympique de Marseille récupère directement cette responsabilité.

Jusqu’ici, le club phocéen figurait déjà parmi les associés indéfiniment responsables de cette société, et ce depuis le 30 mars 2026 selon les informations communiquées. Il franchit désormais une nouvelle étape en devenant également son gérant.

SOCCER IMMO, une société liée au patrimoine immobilier marseillais

Créée en 1999, SOCCER IMMO est une société civile immobilière (SCI) dont l’activité déclarée concerne notamment l’acquisition, la construction et la gestion de terrains et d’immeubles.

Ce changement n’est donc pas anodin dans l’organisation administrative du club. En prenant directement la gérance, l’OM assume désormais un rôle opérationnel dans la gestion de cette structure immobilière, au-delà de sa position d’associé.

Un signal supplémentaire dans la réorganisation du club ?

Le calendrier interpelle également. Cette évolution intervient quelques mois après le départ de Pablo Longoria de la présidence du directoire de l’OM. Son départ de la gérance de SOCCER IMMO marque donc une nouvelle étape dans la séparation de ses anciennes responsabilités avec l’environnement administratif du club.

La modification a été publiée au Bodacc B du 31 octobre 2026, sous le numéro 20260210, annonce 591. Elle officialise l’OM comme gérant et associé indéfiniment responsable de SOCCER IMMO. Le siège social a également été transféré au 480 avenue du Prado, dans le 8e arrondissement de Marseille.

Une chose est certaine : l’Olympique de Marseille prend désormais directement les commandes de SOCCER IMMO. Un mouvement administratif supplémentaire à suivre dans la nouvelle organisation du club phocéen.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
OM
Recommandé pour vous
À lire aussi

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot