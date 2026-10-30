OM Mercato : Paixao a un premier prétendant pour cet hiver

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Déjà tout proche de quitter l’OM l’été dernier, Igor Paixao pourrait de nouveau animer le prochain mercato hivernal. Alors que le club phocéen doit toujours composer avec une situation financière délicate, l’ailier brésilien attire les convoitises. Vasco da Gama serait notamment prêt à tenter sa chance dès janvier. Une perspective qui risque de ne pas faire les affaires de Bruno Genesio.

Le feuilleton Igor Paixao est loin d’être terminé à l’Olympique de Marseille ! Retenu de justesse l’été dernier malgré une offensive de Sunderland, qui avait proposé plus de 30 millions d’euros pour s’attacher ses services, l’ailier brésilien pourrait une nouvelle fois se retrouver au cœur des discussions lors du prochain marché des transferts.

À l’époque, Bruno Genesio avait tout fait pour conserver son joueur, conscient que les restrictions financières imposées à l’OM ne permettraient pas nécessairement de lui trouver un remplaçant. Mais quelques mois plus tard, la situation de Paixao continue de susciter des interrogations, d’autant que Marseille pourrait encore être contraint de vendre pour renflouer ses caisses.

Et un premier candidat sérieux commence à se manifester depuis le Brésil !

Vasco da Gama veut tenter le coup Paixao dès janvier !

Selon les informations de La Minute OM, qui confirme les premières indiscrétions venues du Brésil, Vasco da Gama s’intéresse bel et bien à Igor Paixao. Le club de Rio de Janeiro aurait coché le nom de l’attaquant de 26 ans et pourrait passer à l’offensive dès le mercato hivernal.

Une piste également évoquée par le journaliste brésilien Marcus Jacobson. Toutefois, aucune négociation concrète n’aurait encore été engagée et l’entourage du joueur n’aurait pas été directement contacté par Vasco.

Reste surtout à savoir si la formation brésilienne disposera des moyens financiers nécessaires pour convaincre l’OM. Après avoir refusé de céder Paixao à Sunderland pour une somme supérieure à 30 millions d’euros, les dirigeants marseillais pourraient difficilement accepter une offre très inférieure, même avec la nécessité de réduire leurs dépenses.

Autre obstacle : la volonté du joueur. Interrogé récemment par Canal+, Paixao avait plutôt laissé entendre qu’un départ à l’été 2027 était plus probable qu’un transfert dès janvier.

Genesio pourrait perdre gros en plein hiver !

Si l’intérêt de Vasco da Gama venait à se concrétiser, l’OM se retrouverait face à un véritable dilemme. Sur le plan financier, une vente importante permettrait de soulager les comptes du club. Mais sportivement, perdre Igor Paixao sans avoir la possibilité de le remplacer représenterait un sérieux risque pour Bruno Genesio.

Car malgré un début de saison compliqué, l’ancien joueur du Feyenoord reste un élément capable d’apporter de la vitesse et de la percussion sur les ailes. Son départ réduirait encore les solutions offensives à disposition de l’entraîneur marseillais, qui avait déjà fermement défendu son maintien lors du précédent mercato.

La position de la DNCG pourrait donc jouer un rôle déterminant dans ce dossier. Si l’OM n’obtient pas l’autorisation de recruter cet hiver, accepter une grosse offre pour Paixao pourrait se transformer en véritable casse-tête.

Pour l’heure, Vasco da Gama n’a formulé aucune proposition officielle connue. Mais avec les difficultés économiques marseillaises et l’intérêt grandissant autour du Brésilien, le dossier promet d’animer les prochaines semaines.

À Marseille, Igor Paixao pourrait bien redevenir l’un des dossiers brûlants du mercato. Et cette fois, Bruno Genesio n’est pas certain de pouvoir empêcher un éventuel départ de son ailier.