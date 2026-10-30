OM : McCourt a fixé la date de la fin de l’austérité à Marseille !

Les supporters de l’OM vont devoir prendre leur mal en patience. Plombé par les pertes financières de la saison dernière, le club phocéen pourrait être contraint de revoir ses ambitions sportives à la baisse pendant encore deux ans. Selon Mohamed Toubache-Ter, Frank McCourt préparerait toutefois un retour à des budgets plus cohérents à partir de 2028.

À Marseille, l’heure n’est plus aux folies sur le marché des transferts ! Alors que les supporters olympiens espéraient retrouver rapidement un OM ambitieux et capable de rivaliser avec les meilleures équipes de Ligue 1, la réalité économique pourrait bien refroidir leurs ardeurs. Les pertes financières accumulées la saison dernière pèseraient lourdement sur la stratégie du club et obligeraient Frank McCourt à revoir ses plans.

Selon les informations dévoilées par Mohamed Toubache-Ter, l’OM devrait traverser deux nouvelles années particulièrement compliquées sur le plan financier. Une période durant laquelle les ambitions sportives pourraient être sacrifiées au profit d’un objectif devenu prioritaire : remettre les comptes du club à flot.

McCourt prépare un nouveau départ pour 2028

Le propriétaire américain de l’OM aurait donc fixé un cap à moyen terme. Après deux saisons de restrictions budgétaires, Marseille pourrait enfin retrouver une certaine marge de manœuvre financière à partir de l’été 2028, si la trajectoire envisagée se confirme.

Attention toutefois, il ne serait pas question de renouer avec les investissements démesurés du passé. Toujours selon Mohamed Toubache-Ter, des budgets raisonnables, mais cohérents avec les ambitions du club, devraient progressivement voir le jour. Une nouvelle philosophie destinée à construire un projet sportif plus stable et surtout plus durable.

En attendant, cette politique d’austérité pourrait sérieusement compliquer la tâche de Bruno Genesio et de Grégory Lorenzi. Avec des moyens limités sur le marché des transferts, les dirigeants marseillais devront se montrer particulièrement ingénieux pour maintenir l’OM compétitif, tout en poursuivant la réduction des dépenses.

Marseille se donne 2 ans pour remettre les comptes au top !!



Marseille se donne 2 ans pour redevenir compétitif sportivement parlant. #OM — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) October 30, 2026

Deux saisons à serrer les dents pour l’OM ?

Cette perspective risque évidemment de faire grincer des dents sur la Canebière. Après les espoirs suscités ces dernières saisons, les supporters pourraient difficilement accepter de voir leur équipe contrainte de revoir ses ambitions à la baisse pendant deux années supplémentaires.

Mais pour McCourt, cette période de transition pourrait constituer un passage obligé afin d’éviter de reproduire les erreurs financières du passé.

Le message semble désormais clair : l’OM devra d’abord retrouver une stabilité économique avant de pouvoir rêver à nouveau plus grand. Reste à savoir si les supporters marseillais auront la patience d’attendre jusqu’en 2028 pour voir leur club retrouver des ambitions à la hauteur de son histoire.

La perspective d’une reconstruction sur plusieurs saisons rejoint d’ailleurs les déclarations récentes de Stéphane Richard, qui estimait qu’il faudrait au moins deux saisons pour retrouver l’équilibre financier. Un calendrier qui reste néanmoins prévisionnel, et non une date de relance officiellement garantie par McCourt.