ASSE : ça sent très mauvais pour les supporters après l’anniversaire des Magic Fans

Après les fermetures de tribunes infligées à Montpellier, Nantes et au Red Star, l’ASSE peut redouter une lourde sanction de la LFP après le feu d’artifice tiré dans le Kop Nord face aux Canaris.

L’inquiétude grandit à Saint-Étienne. Alors que la commission de discipline de la LFP vient de sanctionner trois clubs de Ligue 2 pour l’utilisation d’engins pyrotechniques, l’ASSE se retrouve dans une situation délicate après les événements survenus à Geoffroy-Guichard samedi dernier. La célébration des 35 ans des Magic Fans, marquée par un impressionnant feu d’artifice, pourrait coûter cher aux Verts.

Le précédent est d’autant plus préoccupant que l’arbitre de la rencontre face à Nantes a dû interrompre temporairement le match pour permettre à la fumée de se dissiper. Un élément qui pourrait peser dans l’examen du dossier stéphanois.

Trois tribunes déjà sanctionnées par la LFP

Les décisions rendues cette semaine donnent une idée de la sévérité de la commission. À Montpellier, la tribune Étang de Thau sera partiellement fermée pour un match ferme après un usage massif d’engins pyrotechniques ayant provoqué un retard au coup d’envoi et une interruption temporaire de Rodez-Montpellier. La sanction prend effet immédiatement.

Nantes est également sanctionné : la tribune Loire de la Beaujoire fera l’objet d’une fermeture partielle pour un match ferme, après l’utilisation massive de fumigènes contre Dunkerque. Même verdict pour le Red Star, dont la tribune Nord du stade Bauer sera fermée pour un match ferme après les incidents pyrotechniques survenus face à l’ASSE.

Le Kop Nord risque gros

Au regard de ces décisions, difficile d’imaginer que les événements de Geoffroy-Guichard passent inaperçus. Le spectacle pyrotechnique organisé après le but d’Augustine Boakye a été particulièrement important et a perturbé le déroulement de la rencontre. La tribune Charles-Paret, où se trouve le Kop Nord, est donc directement exposée à une éventuelle fermeture partielle. Le club a d’ailleurs lancé une enquête interne pour comprendre comment les fumigènes et les feux d’artifice ont pu entrer dans le stade, alors que les dirigeants avaient rappelé en amont l’interdiction de ces dispositifs.

Le risque est réel pour les Verts. Si une fermeture partielle du Kop Nord semble se profiler, la principale inconnue reste désormais la durée de la sanction, surtout que l’ASSE a l’habitude d’être un club très sanctionné après ce genre d’événements. La commission de discipline doit examiner le dossier d’ASSE-Nantes lors de sa prochaine réunion, programmée le mercredi 4 novembre à 18 heures. D’ici là, les supporters stéphanois peuvent légitimement craindre une décision sévère, qui pourrait priver Geoffroy-Guichard d’une partie de son ambiance habituelle.