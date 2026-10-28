ASSE : un retour qu’on n’attendait plus chez les Verts !

Absent depuis près d’un an en raison d’une grave blessure aux ischio-jambiers, Lassana Traoré a enfin fait son retour à l’entraînement collectif de l’ASSE.

Lassana Traoré voit enfin le bout du tunnel à l’AS Saint-Étienne ! Éloigné des terrains depuis près d’un an en raison d’une grave blessure aux ischio-jambiers, le jeune latéral gauche sénégalais a retrouvé l’entraînement collectif des Verts cette semaine. Un soulagement pour le défenseur stéphanois, dont la progression avait été brutalement stoppée par ce pépin physique. Après de longs mois de soins et de rééducation, le joueur de 21 ans franchit ainsi une étape décisive dans sa convalescence, avec l’espoir de retrouver prochainement les terrains de Ligue 2.

Lassana Traoré de retour après près d’un an d’absence !

La bonne nouvelle a été annoncée par son club formateur, Diambars FC, sur les réseaux sociaux. « Après près d’un an d’absence en raison d’une grave blessure, Lassana Traoré a enfin retrouvé l’entraînement collectif avec l’AS Saint-Étienne. Une étape importante dans son retour ! Tout Diambars lui souhaite une excellente reprise et un retour au plus haut niveau. » Une information confirmée par nos confrères d’Envertetcontretous. Si cette reprise constitue un signal particulièrement encourageant, le Sénégalais devra désormais retrouver progressivement ses sensations et sa condition physique avant de pouvoir envisager un retour à la compétition. Aucune date précise n’a encore été communiquée concernant sa réapparition en match officiel.

Recruté en juin 2025 en provenance de Diambars FC, Lassana Traoré s’était engagé avec l’ASSE jusqu’en juin 2029, avec l’ambition de poursuivre sa progression dans le Forez. Sacré champion d’Afrique U17 avec le Sénégal, le latéral gauche avait notamment découvert la Ligue 2 lors du déplacement des Verts à Laval (3-3), en août 2025. Sa longue indisponibilité l’a depuis empêché de confirmer les espoirs placés en lui. Désormais de retour auprès de ses coéquipiers, il va tenter de retrouver du temps de jeu et, à terme, de se faire une place dans les plans d’Ian Cathro. Une perspective intéressante pour l’entraîneur stéphanois, qui pourrait disposer d’une solution supplémentaire sur le côté gauche de sa défense dans les prochains mois.