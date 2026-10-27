ASSE Mercato : le verdict se précise pour le milieu prêté en Serbie

Prêté au Partizan Belgrade après deux saisons délicates dans le Forez, Igor Miladinovic a clairement annoncé la couleur pour son avenir. Le milieu offensif serbe souhaite poursuivre l’aventure dans son pays natal, alors que l’ASSE garde la main sur son contrat.

Miladinovic veut prolonger son séjour à Belgrade

Igor Miladinovic ne cache plus ses intentions. Arrivé au Partizan Belgrade cet été dans le cadre d’un prêt en provenance de l’AS Saint-Étienne, le milieu offensif de 23 ans se verrait bien rester dans la capitale serbe la saison prochaine.

Dans des propos rapportés par Sportska Centrala, le joueur a affiché son attachement à son nouvel environnement. « J’aimerais rester à Belgrade pour la saison prochaine également, car je me sens bien au Partizan et je suis heureux de faire partie de ce club », a-t-il confié. Son souhait est également de continuer à progresser et d’aider le Partizan à retrouver de meilleurs résultats.

Cette prise de position intervient quelques mois après l’officialisation de son départ temporaire de l’ASSE. Son prêt comprend une option d’achat, ce qui laisse la porte ouverte à une opération définitive si les deux clubs parviennent à s’entendre.

Un bilan encore contrasté au Partizan

Le retour en Serbie a permis à Igor Miladinovic de retrouver du temps de jeu, sans pour autant s’imposer comme un titulaire incontournable. Le milieu offensif compte sept apparitions en championnat, pour un but et une passe décisive. Un rendement encore mesuré, mais supérieur à celui de ses deux saisons compliquées dans le Forez.

Le Serbe a également participé aux deux rencontres européennes contre Getafe. Battu à l’aller, le Partizan s’est imposé 2-1 au retour, un succès insuffisant pour éviter l’élimination. Sur la scène nationale, le club de Belgrade peine aussi à suivre le rythme de son rival, l’Étoile Rouge.

Ce but de légende signé Caveglia contre l’ASSE. — @VibesFoot https://twitter.com/VibesFoot/status/2114409340694118741

L’ASSE conserve la main dans ce dossier

Du côté de Saint-Étienne, la situation sera suivie avec attention. Igor Miladinovic reste lié aux Verts jusqu’en juin 2028, avec une année supplémentaire en option. L’ASSE conserve donc une position solide avant les prochaines discussions avec le Partizan.

Recruté à Cukaricki en 2024, le joueur n’était jamais parvenu à franchir durablement les portes du onze stéphanois. Son prêt devait lui offrir un contexte plus favorable afin de relancer une carrière qui stagnait. À Belgrade, il retrouve un championnat familier et un quotidien qui semble lui convenir.

Reste désormais au Partizan à traduire cette volonté en actes. L’option d’achat représente une porte de sortie pour toutes les parties, mais les performances de Miladinovic et la situation sportive du club serbe pèseront forcément au moment du verdict.